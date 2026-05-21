Angola: Le Président de la République décrète un deuil national en hommage aux victimes des conflits politiques

20 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART et BS

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a décrété une journée de deuil national pour le vendredi 22 mai, en hommage aux citoyens angolais ayant perdu la vie à la suite des conflits politiques qui ont secoué le pays entre novembre 1975 et avril 2002.

Selon le décret présidentiel rendu public ce mercredi, cette mesure vise à honorer la mémoire des victimes, à reconnaître les souffrances collectives endurées par le peuple angolais durant cette période de conflit et à préserver la mémoire historique nationale.

Le Chef de l'État a également réaffirmé le devoir de l'État de rendre hommage aux victimes et de consolider les valeurs de paix, de réconciliation nationale et d'unité entre tous les Angolais.

Aux termes du décret, le deuil national sera observé sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les missions diplomatiques et consulaires angolaises, de 00h00 à 23h59 le 22 mai 2026.

Pendant la période de deuil national, le drapeau national sera mis en berne et tous les spectacles ainsi que les manifestations publiques prévus ce jour-là seront annulés.

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