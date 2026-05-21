Afrique: Foot U-17 - La participation de l'Angola à la CAN s'achève par une défaite

Luanda — L'Angola s'est incliné 1-2 face au Mozambique lors de la troisième journée du Groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations U-17, qui se déroule au Maroc.

Avec cette défaite, l'Angola est éliminé de la compétition, son objectif était d'atteindre le deuxième tour et de se qualifier ainsi pour la Coupe du Monde au Qatar.

En quête de leur première victoire, les Angolais ont mal débuté la rencontre et ont encaissé le premier but à la 22e minute par l'intermédiaire d'Alan Figueiredo, avant qu'Eliseu n'égalise à la 27e minute.

L'équipe mozambicaine a ensuite marqué un deuxième but à la 55e minute par Charif Carlos, scellant ainsi sa victoire.

Diego Pelembe, du Mozambique, a été élu meilleur joueur de la rencontre.

Pour leur premier match, les Angolais avaient fait match nul 0-0 contre le Mali, et lors de la deuxième journée, ils s'étaient inclinés 3-0 face à la Tanzanie.

Classement du groupe C

1er Tanzanie - 6

2e Mali - 5

3e Mozambique - 4

4e Angola - 1