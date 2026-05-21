Angola: Roberto de Almeida salue la création de TV Parlamento

Luanda — L'ancien président de l'Assemblée nationale, Roberto de Almeida, a estimé mercredi que l'entrée en service de TV Parlamento constitue « un jalon historique » pour la démocratie angolaise, en dotant les députés d'un instrument privilégié destiné à faire connaître leurs fonctions ainsi que les activités de l'institution parlementaire.

S'exprimant devant la presse en marge de la cérémonie inaugurale de la chaîne, Roberto de Almeida a déclaré que celle-ci permettra aux citoyens, et en particulier à l'électorat angolais, de suivre de plus près le travail des députés, de mieux comprendre les débats parlementaires et de mesurer le rôle de l'Assemblée nationale dans le renforcement de la Nation.

« L'Assemblée nationale et les députés eux-mêmes disposent désormais d'un instrument précieux et privilégié pour faire connaître à l'ensemble de notre peuple les fonctions du Parlement et ses activités », a-t-il affirmé.

L'ancien dirigeant parlementaire a souligné que TV Parlamento pourrait contribuer au renforcement de l'unité nationale et à l'élévation de la conscience civique des citoyens, en favorisant une meilleure compréhension du fonctionnement de l'institution législative.

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Il a, à ce titre, plaidé pour une utilisation responsable de ce nouveau média, dans le respect de l'électorat, de l'institution parlementaire, ainsi que des principes de décorum et d'éthique devant guider les débats et l'action des représentants du peuple.

Pour Roberto de Almeida, la création de TV Parlamento représente « un tournant historique », en ce qu'elle contribue à rehausser le concept de démocratie en Angola et à promouvoir une citoyenneté plus informée et participative.

De son côté, le député de l'UNITA, Olívio Quilumbo, a estimé que l'un des principaux défis consistera à garantir le fonctionnement pluraliste et indépendant de la chaîne, afin qu'elle reflète la diversité des opinions représentées à l'Assemblée nationale.

Le parlementaire a également défendu la mise à disposition des contenus sur internet, afin de permettre aux Angolais de la diaspora de suivre plus facilement les activités parlementaires.

S'agissant du Conseil éditorial chargé d'accompagner le fonctionnement de la station, Olívio Quilumbo a reconnu que sa composition respecte le principe de proportionnalité parlementaire, tout en avertissant que l'essentiel résidera dans la capacité à assurer, dans la pratique, une gestion transparente et équilibrée de l'information.

Pour sa part, le député du Parti humaniste d'Angola (PHA), Fernando Hombo Dinis, a souligné que TV Parlamento constitue un important instrument de communication entre l'Assemblée nationale et les citoyens, tout en attirant l'attention sur les défis liés à l'inclusion, à l'accès au signal en clair et à l'indépendance éditoriale de la nouvelle chaîne.

« La communication est l'arme du succès de toute société », a-t-il déclaré, ajoutant que cette nouvelle plateforme pourrait rapprocher davantage le Parlement du peuple angolais.

TV Parlamento a entamé ses émissions ce mercredi, diffusant sur les positions 509 de DStv et 200 de ZAP, ainsi que sur des plateformes numériques, avec pour objectif de promouvoir les activités législatives et de renforcer la transparence ainsi que la participation citoyenne.