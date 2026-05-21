Angola: Luísa Damião plaide pour la valorisation du potentiel de la jeunesse

Luanda — La députée angolaise Luísa Damião a souligné mercredi, à Johannesburg, en Afrique du Sud, lors de la réunion conjointe du Forum parlementaire de la SADC, l'importance d'un investissement accru en faveur de la jeunesse, affirmant qu'aucune nation ne peut construire son avenir sans croire en la force de sa jeunesse.

Selon une note de l'Assemblée nationale consultée par l'ANGOP, cette position a été défendue au cours d'un débat consacré au renforcement de la participation inclusive des jeunes aux processus parlementaires, durant lequel la députée a estimé que les jeunes ne sont plus de simples observateurs, mais qu'ils jouent désormais un rôle actif dans la construction du destin collectif.

« Lorsque nous parlons de la participation des jeunes, nous parlons également de la qualité de la démocratie et de notre capacité à bâtir une société plus juste, plus innovante et plus prospère », a-t-elle déclaré.

À son avis, lorsque les jeunes participent pleinement à la vie publique, les politiques deviennent plus proches des réalités sociales et les décisions publiques reflètent davantage les transformations de notre époque.

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La parlementaire a indiqué que les jeunes représentent une énergie créative et constituent les moteurs des solutions innovantes.

Dans ce contexte, elle a souligné qu'un grand nombre de jeunes développent aujourd'hui des solutions, lancent des initiatives entrepreneuriales et contribuent à l'émergence de nouvelles formes d'organisation économique.

Elle a estimé qu'il est essentiel de concevoir les politiques publiques avec les jeunes, considérant que leur implication dans l'action publique constitue un choix stratégique pour toute nation aspirant à une prospérité durable.

La députée a soutenu qu'une nation prospère repose fondamentalement sur trois piliers : le capital humain, le renouvellement démocratique ainsi que l'innovation sociale et économique.

Elle a enfin rappelé que l'Angola présente une réalité démographique fortement marquée par la jeunesse, la majorité de la population étant âgée de moins de 25 ans, ce qui représente à la fois une grande opportunité et un défi majeur pour le développement national.