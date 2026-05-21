Angola: L'ANCAF forme des délégués de la Ligue de football

Luanda — Vingt délégués appelés à exercer dans la Ligue de football participent depuis mercredi à une première session de formation destinée au renforcement des compétences techniques et réglementaires dans le cadre des compétitions organisées par l'ANCAF.

Prévue jusqu'à vendredi, cette initiative à caractère institutionnel et formatif réunit des participants issus notamment des domaines de l'organisation, de la sécurité, de la préparation et de la gestion des rencontres, parmi lesquels figure une femme. La formation est organisée par l'ANCAF en partenariat avec la FAF.

Le programme porte sur plusieurs thématiques, notamment les « fonctions et responsabilités », les « procédures administratives et rapports », ainsi que les « codes d'éthique et procédures », à travers des sessions théoriques et pratiques.

La phase pratique se déroulera à l'occasion de la 30e et dernière journée du Championnat national de football Girabola 2025/2026, durant laquelle les délégués auront l'opportunité de suivre les rencontres et de mettre en application les connaissances acquises.

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S'exprimant devant la presse, le président de la FAF, Alves Simões, a souligné l'importance de cette initiative, qualifiant la formation de « structure fondamentale pour le contrôle des matches », tout en estimant qu'elle permettra d'améliorer les performances des délégués et d'optimiser plusieurs aspects liés à la pratique du football.

Selon lui, ce type d'action constitue une nouvelle étape vers la consolidation complète de la Ligue.

« L'essentiel est de préparer le projet afin qu'il suive son cours naturel et qu'il puisse, à l'avenir, disposer d'un football de grande dimension, capable de représenter le pays avec toute la dignité qu'il mérite », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le président de l'ANCAF, João Lusevikueno, a indiqué que le projet sera élargi ultérieurement aux observateurs ainsi qu'aux membres des équipes arbitrales.