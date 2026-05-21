Afrique Australe: Paulo Madeira annonce la création du Prix national du sport pour 2027

20 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par BSV, WR et BS

Luanda — Le secrétaire d'État aux Sports, Paulo Madeira, a annoncé mercredi à Luanda le lancement, l'année prochaine, de la première édition du Prix national du sport.

Cette initiative vise à distinguer les athlètes ainsi que les autres personnalités qui se seront illustrés sur la scène sportive nationale.

Le responsable s'exprimait lors de la conférence de presse de présentation de la 8e édition du Gala régional de distinction sportive de l'Afrique australe (RASA Awards).

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Il a expliqué que la création de ce prix national avait récemment été approuvée par décret présidentiel, dans le cadre des réformes structurelles engagées par l'Exécutif en faveur du secteur sportif.

Selon Paulo Madeira, l'institutionnalisation de cette distinction permettra de renforcer la reconnaissance du mérite sportif dans le pays et d'encourager l'émergence de nouveaux talents dans différentes disciplines.

« Notre engagement est de poursuivre, chaque année, l'organisation de ces événements afin de récompenser nos étoiles sportives », a-t-il déclaré.

Le secrétaire d'État a également indiqué que la création du Prix national du sport permettra désormais aux athlètes angolais d'intégrer le groupe des candidats éligibles aux distinctions de la Région 5 du Conseil supérieur du sport de l'Union africaine.

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