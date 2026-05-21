Angola: Girabola - Redonda FC tenu en échec par Wiliete de Benguela

Caxito — Le Redonda FC de Bengo a concédé mercredi un match nul (1-1) face au Wiliete de Benguela, lors de la 29e journée de la Ligue Unitel Girabola 2025/2026, disputée au stade municipal de Dande.

Cette rencontre, relativement pauvre en émotions, n'avait plus d'enjeu majeur, le Redonda FC étant déjà relégué en deuxième division, tandis que le Wiliete avait assuré sa deuxième place au classement.

La première occasion dangereuse est revenue à la formation de Benguela dès la 30e seconde de jeu, lorsqu'un centre venu du flanc gauche a failli permettre à César d'ouvrir le score, ce qui aurait constitué le but le plus rapide du championnat.

Après cette alerte précoce, la rencontre s'est équilibrée, même si le Wiliete s'est montré plus entreprenant offensivement, se créant davantage d'opportunités devant le but adverse.

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Les locaux ont néanmoins répondu avec détermination et, à la 23e minute, Mário a manqué une belle occasion d'ouvrir le score, son tir consécutif à un centre venant heurter le poteau des cages gardées par Agostinho.

Dans la foulée, le Wiliete de Benguela a finalement ouvert la marque à la 26e minute grâce à Chikito, auteur d'une frappe lointaine imparable pour le gardien Gugú, permettant aux visiteurs de regagner les vestiaires avec l'avantage au score (1-0).

À l'issue de cette rencontre, le Redonda FC demeure à la même position avec 20 points, tandis que le Wiliete de Benguela conserve sa deuxième place avec 61 points, synonyme de qualification pour le tour préliminaire de la Ligue des champions africaine.