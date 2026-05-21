Angola: La Banque mondiale finance une école secondaire à Cacuso

Malanje — La municipalité de Cacuso bénéficiera, dès le mois de juin prochain, d'un nouvel établissement du second cycle de l'enseignement secondaire comprenant douze salles de classe, financé par la Banque mondiale dans le cadre du Projet d'apprentissage et d'autonomisation des filles pour tous (PAT II).

L'établissement, d'une capacité d'accueil de 1.400 élèves répartis en deux vacations, permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage et de renforcer les capacités de réponse éducative de la municipalité.

Affichant un taux d'exécution physique d'environ 86 %, cette nouvelle infrastructure scolaire, la première financée dans la province dans le cadre de ce programme, représente un investissement de 600.000 dollars américains.

L'école comprend également une bibliothèque, un réfectoire ainsi que des laboratoires de physique, d'informatique et de biologie, avec pour objectif d'offrir un environnement d'apprentissage moderne, inclusif et adapté aux défis éducatifs de la région.

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Le responsable des travaux, Terêncio Gonçalves, a assuré que le chantier évolue conformément au calendrier établi, soulignant que l'établissement a été conçu pour offrir des conditions dignes, modernes et fonctionnelles aux élèves comme au personnel enseignant.

Selon lui, les phases de fondation, de structure, de maçonnerie et de couverture ont déjà été achevées, tandis que les équipes se consacrent actuellement aux travaux de finition, en préparation de l'installation ultérieure du mobilier scolaire.

Lors d'une visite du chantier, la gestionnaire du projet PAT II à la Banque mondiale, Natacha de Andrade, a exprimé l'espoir que le projet soit livré dans les délais prévus afin d'être mis rapidement au service des communautés locales.

Elle a par ailleurs souligné l'importance de cette école pour le renforcement du système éducatif et pour le maintien des élèves dans le parcours scolaire.