Afrique: Rugby à XV/Africa women's cup - Le pays veut rester dans la division performance

Les Ladies Makis participent à l'Africa Women's Cup 2026 au Kenya. Face à une poule relevée, Madagascar devra confirmer sa place parmi l'élite du rugby féminin africain.

Le compte à rebours est lancé pour les Ladies Makis. À quelques jours du coup d'envoi de l'Africa Women's Cup 2026, prévue du 21 au 31 mai au Kenya, Malagasy Rugby a officialisé la liste des 28 joueuses appelées à défendre les couleurs nationales. Un groupe composé majoritairement d'éléments expérimentés, habitués aux joutes internationales et engagés depuis plusieurs années dans le projet de développement du rugby féminin malgache.

Pour Madagascar, l'enjeu est avant tout de préserver sa place dans la division haute performance du rugby africain féminin, le niveau le plus relevé du continent. La mission s'annonce délicate. Les Ladies Makis évolueront dans une poule particulièrement relevée avec l'Afrique du Sud, référence incontestable du rugby féminin africain, le Kenya, porté par son public et difficile à bousculer à domicile, ainsi que l'Ouganda.

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Sur le papier, les Sud-Africaines apparaissent comme les grandes favorites du tournoi. Leur expérience, leur densité physique et leur régularité au plus haut niveau en font une équipe difficilement accessible. Le Kenya, de son côté, bénéficie d'un avantage de terrain souvent décisif dans ce type de compétition. Dans ce contexte, l'Ouganda semble constituer l'adversaire le plus abordable pour les Malgaches.

Pour Antsoniandro Randrianorosoa, DTN de Malagasy Rugby, le groupe possède les qualités nécessaires pour atteindre l'objectif fixé. « Ce sont toutes des joueuses d'expérience qui ont débuté depuis la catégorie U18. Si les Ladies Makis ne commettent pas trop de fautes, battre l'Ouganda est à notre portée et ce sera suffisant pour rester dans la division performance », explique-t-il.

Éviter la relégation

Une victoire face à l'Ouganda pourrait suffire à assurer le maintien de Madagascar parmi les meilleures nations africaines. Un scénario qui permettrait aux Ladies Makis de poursuivre leur progression dans une division au niveau d'exigence élevé, mais jugée essentielle pour accélérer le développement du rugby féminin national.

À l'inverse, une relégation aurait des conséquences importantes. En cas de contre-performance, Madagascar basculerait en division inférieure. Un retour parmi l'élite ne serait alors pas immédiat puisqu'il faudrait patienter au minimum deux années avant d'espérer retrouver la division haute performance. Au-delà du résultat sportif, l'enjeu est donc majeur. Il s'agit également de préserver plusieurs années d'investissement dans la formation des jeunes joueuses, dont une grande partie compose aujourd'hui cette sélection nationale.

Liste des joueuses :

Delphine Sarindra Raharimalala, Ginah Christine Raharimalala, Saraika Malala Nomenjanahary, Fenohasina Joela Mirasoa, Mamisoa Rasoarimalala, Nofy Rova Nomenjanahary, Faratiana Myrielle Rasoazanoro, Avotriniaina Zarasoa, Zouanah Zaya Fanantenana, Naïna Felan Rasoarimanana, Mialy Tiana Ravaoasinoro, Herita Valimbavaka Razanakinina, Dapesse Manampisoa, Armel Fanirinaina Raharinirina, Valérie Razafindrinirina, Laurence Miora Rabarivelo, Virginie Eléonore Rasoanantenaina, Rojoniaina Rafanomezantsoa, Tinah Jinah Razafimahefa, Elinah Raminoarisoa, Volatiana Rasoanandrasana, Vacilly Rahariravaka, Yvanah Oliviane Andriatsilavina, Erickah Valisoa Razanakiniaina, Marie Jeanne Felana Rakotoharison, Fenitra Razafindramanga, Laurence Rasoazanandrasana, Harilala Ravelonanahary

Entraîneur principal : Maminarivo Andriamanarivo