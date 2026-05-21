Madagascar: Élections - Les personnes en situation de handicap prises en compte

La question de l'inclusivité électorale des personnes en situation de handicap reste un chantier majeur pour la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). Son président, Thierry Rakotonarivo, a affirmé hier la volonté de l'institution de renforcer la participation de cette catégorie de citoyens à toutes les étapes du processus électoral.

Selon lui, les efforts à entreprendre ne se limiteront pas uniquement au jour du scrutin, mais couvriront l'ensemble du processus, de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à l'acte de vote. « Il est essentiel de garantir à chaque citoyen, quelles que soient ses conditions, la possibilité d'exercer pleinement son droit de vote », a-t-il souligné.

Cependant, un obstacle majeur subsiste : l'insuffisance de données fiables. En effet, la Ceni fait face à un manque de statistiques précises concernant le nombre de personnes en situation de handicap ainsi que la nature des handicaps dont elles sont atteintes. Une lacune qui complique considérablement la mise en place de dispositifs adaptés.

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Face à cette situation, le président de la Ceni appelle à une mobilisation collective. Il exhorte notamment les citoyens, mais surtout les associations oeuvrant dans le domaine du handicap, à collaborer étroitement avec les autorités électorales. Une rencontre internationale s'est tenue la semaine dernière à Dakar, au Sénégal, autour de cette problématique. La délégation malgache était composée notamment du président de la Ceni ainsi que de représentants de la Fédération des associations des aveugles de Madagascar (FAAM), présidée par Johnson Randrianatahiana.