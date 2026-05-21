Madagascar: Des commerçants contestent la construction de nouveaux box

Les commerçants installés aux alentours d'Ambodifilao s'opposent à la construction de nouveaux box de vente devant l'enceinte de l'EPP Analakely. Hier, lors d'une rencontre avec la presse, ils ont exprimé leur inquiétude face à l'avancement des travaux et aux conséquences que ce projet pourrait avoir sur leurs activités quotidiennes.

Selon un représentant des commerçants présents sur place, « ce nouveau marché serait une tentative d'évincer les commerçants déjà installés à proximité du site ». Les vendeurs affirment craindre d'être progressivement remplacés une fois les nouvelles infrastructures terminées. « Nous défendons simplement notre activité commerciale, car nous craignons d'être expulsés une fois les infrastructures achevées. Tous les commerçants installés aux alentours seront concernés », explique Tolotra, l'un d'eux. Pour ces vendeurs, cette activité constitue la principale source de revenus permettant de faire vivre leurs familles.

Les commerçants disent également vivre dans l'incertitude face à cette situation. « Nous sommes vraiment inquiets, car il n'y a pas de travail. Nous risquons de perdre notre moyen de subsistance », poursuit Tolotra. Plusieurs d'entre eux affirment exercer dans ce secteur depuis des années et redoutent de ne plus avoir d'emplacement pour poursuivre leurs activités. Les travaux de construction ont débuté il y a près de deux mois et se poursuivent actuellement. Interrogée à ce sujet, la Commune urbaine d'Antananarivo n'a pas encore fourni d'explications complémentaires concernant le projet et les inquiétudes soulevées par les commerçants.