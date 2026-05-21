Madagascar: Filière vanille - Un centre d'innovation voit le jour à Toamasina

L'agence Ecofin rapporte l'ouverture d'un Centre d'innovation dédié à la vanille à Toamasina. La multinationale américaine IFF (International Flavors & Fragrances) en est l'initiateur et l'a inauguré le 11 mai dernier. Installé sur 650 m², le site regroupe des capacités d'analyse, d'extraction et de création d'arômes destinés aux industries laitières, de la boulangerie et de la confiserie.

L'investissement vise à renforcer la présence du groupe sur les segments à plus forte valeur ajoutée, au-delà du simple approvisionnement en vanille brute, et devrait également servir de centre de formation pour les acteurs locaux de la filière.

Cet investissement intervient dans un contexte de crise : les prix de la vanille ont chuté de plus de 80 % en cinq ans sur le marché international, s'établissant à 38 dollars le kilogramme au quatrième trimestre 2025, contre 63,6 dollars un an plus tôt. Madagascar concentre pourtant quelque 80 % de la production mondiale, ce qui explique l'intérêt croissant des grands groupes pour une intégration plus poussée dans la filière locale.