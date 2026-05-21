Madagascar: Circulation - Des solutions contre les bouchons à Anosizato

Les autorités ont engagé une opération de réorganisation au niveau d'Ampitatafika Anosizato Andrefana. Cette initiative a été prise afin d'améliorer la circulation et de réduire les embouteillages persistants dans cette zone très fréquentée.

Dans le cadre de cette intervention, les installations et obstacles responsables du rétrécissement de la chaussée sont progressivement déplacés, voire retirés. Avant le lancement des actions de dégagement, une phase de sensibilisation a été menée auprès des personnes concernées. Les responsables annoncent toutefois qu'après cette étape, les mesures de retrait seront effectivement appliquées.

Plusieurs activités occupant les abords de la route sont concernées par cette opération. « Il s'agit notamment des marchands ambulants, des points de stationnement de charrettes tirées à la main, des taxis-bicyclette, des taxis-moto, des taxis-brousse ainsi que des réparateurs de motos installés le long de la chaussée », a indiqué un communiqué de la Commune d'Anosizato Andrefana, publié avant-hier.

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Chaque jour, cette partie de la RN1 est confrontée à d'importants ralentissements, surtout aux heures de pointe. Les autorités espèrent ainsi fluidifier davantage la circulation et limiter les longues files de véhicules observées dans les environs. « Parfois, il faut de longues heures pour traverser un kilomètre », témoigne Eddy, un automobiliste empruntant régulièrement l'axe RN1.

Du côté des commerçants, certains disent comprendre les mesures prises, même s'ils craignent des répercussions sur leurs activités. « Nous savons que la circulation devient difficile ici, mais nous espérons aussi qu'il y aura des solutions pour les petits commerçants », confie Geneviève, une vendeuse installée au bord de la route. Cette opération s'inscrit dans une démarche globale visant à améliorer la mobilité et à désengorger les principaux axes routiers.