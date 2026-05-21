Ethiopie: Création d'un environnement favorable à une large participation citoyenne aux septièmes élections générales selon Ministère des Femmes et des Affaires sociales

20 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministère des Femmes et des Affaires sociales a annoncé la mise en place d'un environnement propice à la pleine participation de tous les segments de la société aux prochaines septièmes élections générales d'Éthiopie.

Conformément au calendrier établi par la Commission électorale nationale d'Éthiopie (NEBE), le scrutin se tiendra le 1er juin 2026, à quelques jours du début du vote.

La ministre d'État chargée des Femmes et des Affaires sociales, Huria Ali, a déclaré à l'ENA que des mesures spécifiques ont été prises pour garantir la participation politique des femmes, des jeunes et des personnes handicapées tout au long du processus électoral.

« Des efforts ont été déployés pour rendre les bureaux de vote accessibles aux personnes handicapées et pour encourager la participation active de tous les segments de la société », a expliqué Huria.

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Elle a souligné que le nombre record d'inscriptions sur les listes électorales témoigne d'un engagement croissant de la population envers le programme politique national.

Selon la ministre d'État, l'élection protège les droits constitutionnels des citoyens à élire et à être élus, tout en favorisant l'égalité des chances pour tous.

Afin de garantir des élections démocratiques, pacifiques et transparentes, le gouvernement met en oeuvre divers mécanismes de contrôle, parallèlement à d'importantes campagnes de sensibilisation du public.

Actuellement, les 47 partis politiques en lice présentent activement leurs programmes au public par le biais de différents médias.

Huria a conclu en exhortant la population à se mobiliser massivement le jour du scrutin, soulignant que la participation citoyenne active est essentielle pour garantir un résultat libre, équitable et démocratique.

Elle a invité les électeurs à voter en toute confiance pour le parti politique qui, selon eux, servira au mieux l'avenir du pays.

Lire l'article original sur ENA.

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