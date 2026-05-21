Afrique: Le pays participe à la Conférence des régulateurs africains de l'eau

Luanda — Une délégation angolaise de l'Institut de régulation des services d'électricité et d'eau (IRSEA) participe, depuis mardi, à la 4ᵉ Conférence africaine des régulateurs de l'eau et de l'assainissement au Cap, en Afrique du Sud.

Cet événement, organisé par l'Association africaine des régulateurs de l'eau et de l'assainissement (ESAWAS), se déroule sous le thème « Exigences réglementaires pour accélérer et pérenniser les progrès du secteur », selon un communiqué de presse transmis à l'ANGOP ce mercredi.

Le communiqué précise que la participation de l'IRSEA s'inscrit dans sa stratégie de renforcement de la coopération internationale et régionale, lui permettant de suivre les tendances réglementaires, de partager l'expérience angolaise et de consolider ses partenariats avec des institutions africaines et des organisations multilatérales similaires.

Cette conférence est l'un des principaux forums continentaux de réflexion pour les organismes de régulation africains du secteur de l'eau et de l'assainissement.

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Cette réunion rassemble des représentants de divers pays du continent, des institutions gouvernementales, des experts, des opérateurs, des partenaires au développement, le secteur privé, le monde universitaire et des organisations de la société civile.

L'événement vise à promouvoir l'échange d'expériences et de bonnes pratiques réglementaires, à renforcer la coopération institutionnelle et à examiner des solutions durables aux défis liés à l'accès, à la qualité, à l'efficacité et à la durabilité des services d'eau et d'assainissement en Afrique.

L'ordre du jour comprend des panels techniques et stratégiques consacrés à la réglementation économique, à la viabilité financière des services, à la gestion des pertes, à la résilience climatique, à la gouvernance du secteur, à l'investissement dans les infrastructures et au renforcement institutionnel des organismes de réglementation.