Angola: La télévision parlementaire donne une plus grande visibilité à l'activité législative - Adão de Almeida

Luanda — Le lancement de TV Parlamento représente une étape historique pour le renforcement de la démocratie angolaise, rapprochant l'institution des citoyens et assurant une meilleure visibilité de l'activité législative.

Cette déclaration a été faite ce mercredi à Luanda par le Président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, lors de l'inauguration de la chaîne institutionnelle.

Il a qualifié la chaîne de « projet très attendu », fruit d'un long processus de préparation et de la contribution de plusieurs générations de dirigeants, de députés et de personnel parlementaire.

Selon le président de l'Assemblée nationale, Télévision parlementaire permettra aux citoyens de suivre, outre les séances plénières, les réunions des commissions de travail spécialisées, où les projets de loi sont débattus et améliorés, offrant ainsi une meilleure compréhension du travail des députés.

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Adão de Almeida a précisé que la chaîne est institutionnelle, neutre et impartiale, dédiée à la retransmission en direct et en différé des activités parlementaires, ainsi qu'à la production progressive de contenus éducatifs visant à renforcer la culture parlementaire de la population.

Afin de garantir l'impartialité éditoriale, a-t-il déclaré, la chaîne disposera d'un comité de rédaction composé de sept députés nommés par les groupes et représentations parlementaires, notamment le MPLA, l'UNITA, le PRS, le FNLA et le PHA, assurant ainsi la participation de toutes les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale.

Adão de Almeida a précisé que cette initiative vise à impliquer particulièrement la jeunesse angolaise, sachant que, selon le recensement de 2024, environ 62 % de la population a moins de 25 ans.

La chaîne de télévision parlementaire sera également présente sur les plateformes numériques, afin de toucher les jeunes et d'encourager leur participation à la vie publique.

En matière d'inclusion, il a annoncé que la chaîne assurera la traduction en langue des signes des séances plénières, et prévoit d'étendre ce service aux réunions des commissions spécialisées.

Il a estimé que la diffusion d'informations fiables sur les travaux parlementaires contribue à lutter contre la désinformation, à renforcer la confiance dans les institutions et à consolider la culture démocratique.

À la fin de son discours, le président du Parlement a invité les citoyens à suivre les programmes de la télévision parlementaire, les députés à continuer de promouvoir un débat pluraliste et respectueux, et le personnel parlementaire à maintenir l'engagement qui a rendu ce projet possible.

« Aujourd'hui, avec le lancement de notre chaîne de télévision parlementaire, nous pouvons affirmer avec fierté que l'Assemblée nationale est plus proche des Angolais », a-t-il conclu.

La mise en place de TV Parlamento se fera progressivement, évoluant, en fonction des conditions techniques et technologiques disponibles, vers une grille de programmes régulière, continue et de plus en plus complète.

Dès le lancement du projet, la chaîne TV Parlamento sera disponible sur le canal 509 de DStv Angola, le canal 200 de ZAP et sur les plateformes numériques et réseaux sociaux officiels de l'Assemblée nationale.

Le studio de TV Parlamento, situé au premier étage de la phase II du siège de l'institution, comprend des espaces de diffusion, d'enregistrement, de régie, de son, de maquillage, de cuisine et de rédaction.