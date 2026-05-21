Angola: Un financement privé américain permet la construction de 18 ponts à Bié

Cuito — Dix-huit ponts en béton armé sont en construction au-dessus de différentes rivières de la province de Bié, située au centre de l'Angola, dans le cadre d'un projet financé par une entreprise privée américaine.

Ces ponts, dont la construction a débuté en début d'année, sont situés dans les municipalités d'Andulo, Camacupa, Catabola, Chinguar, Chitembo, Cuemba, Cuito, Cunhinga et Nharêa.

Cette information a été confirmée ce mercredi par la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola, Shannon Nagy Cazeau, à l'issue d'une visite de courtoisie accordée par la gouverneure de Bié, Celeste Adolfo.

La responsable, qui a achevé une visite de travail dans la région afin d'évaluer le potentiel local dans le cadre de la mise en oeuvre du corridor de Lobito, a souligné que cette initiative témoigne de la participation du secteur privé américain au développement socio-économique de l'Angola et au renforcement du partenariat institutionnel entre les deux peuples.

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Sans dévoiler le budget précis du projet, la diplomate a simplement assuré la disponibilité de son gouvernement et du monde des affaires à poursuivre leur collaboration avec l'Angola dans les domaines de la technologie, du savoir et de l'emploi.

Shannon Nagy Cazeau a également réaffirmé l'engagement des États-Unis en faveur du déminage en Angola, partenaire clé avec lequel ils entretiennent un partenariat dans ce domaine depuis 30 ans, ayant déjà débloqué 160 millions de dollars à cette fin.

Sur ce montant, a-t-elle précisé, quatre millions ont été déboursés l'année dernière.

Le corridor de Lobito : une priorité pour les États-Unis

La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Angola a exprimé l'engagement de son pays à soutenir l'Angola dans la mise en oeuvre du corridor de Lobito.

« Nous souhaitons soutenir le développement du corridor dans son ensemble. C'est notre priorité », a déclaré Shannon Nagy Cazeau.

Elle a précisé que c'était la raison de sa venue à Bié : visiter la province et explorer d'autres opportunités de coopération, notamment en matière d'investissements privés pour les entreprises américaines.

Shannon Nagy Cazeau a également promis d'examiner les actions menées dans la région par The Halo Trust, une société britannique de déminage.

À cette occasion, la gouverneure Celeste Adolfo a salué le partenariat entre le gouvernement angolais et les États-Unis, soulignant le projet de construction de 18 ponts. Ce projet représente un atout majeur pour la population et contribuera significativement au développement des municipalités, tout en facilitant la circulation des personnes et des marchandises.

La gouverneure provinciale a exprimé l'espoir que les projets d'infrastructures sociales susmentionnés seraient achevés au plus vite et qu'ils pourraient être étendus à d'autres régions, soulignant que la province a encore de nombreux ponts à construire.

Concernant les investissements dans le corridor de Lobito, elle a indiqué que sept des dix-neuf divisions administratives de la province sont interconnectées par la ligne de chemin de fer de Benguela, ce qui pourrait permettre de tirer un meilleur parti du projet.

Ces zones, a-t-elle expliqué, présentent un potentiel important en matière d'agriculture, de commerce et d'autres secteurs essentiels à la vie économique.

En ce qui concerne le déminage, elle a estimé que la tâche demeure complexe, car des zones minées persistent. D'où la nécessité d'un soutien continu pour les déminer, afin de garantir la sécurité de la circulation des personnes et des biens, l'expansion des surfaces agricoles et la promotion du développement socio-économique de la province.

Avant de se rendre dans la province de Bié, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique, Shannon Nagy Cazeau, était en mission dans la province de Huambo mardi dernier.

L'Angola et les États-Unis ont établi des relations diplomatiques le 19 mai 1993 et ont depuis lors approfondi un partenariat stratégique axé sur la diversification économique, la transition énergétique, le commerce et la sécurité régionale.