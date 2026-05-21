Afrique: Le pays présente sa stratégie d'entrée sur le marché du tourisme événementiel

La présentation de la stratégie angolaise pour le secteur MICE (réunions, incentives, congrès et expositions) et l'attraction de grands événements internationaux sur son territoire ont dominé l'agenda du pays lors de la deuxième et avant-dernière journée du salon IMEX de Francfort, qui a débuté mardi 19, en Allemagne.

Mercredi matin, la délégation angolaise, conduite par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, a tenu deux réunions avec des opérateurs internationaux du marché MICE afin de démontrer la capacité du pays à accueillir des événements de grande envergure et, par conséquent, à dynamiser différents secteurs de l'économie nationale.

Parmi les plans présentés, la stratégie récemment approuvée par l'Exécutif angolais se distingue. Elle comprend un ensemble de mesures visant à stimuler le tourisme événementiel dans le pays.

Par ailleurs, Dinis Quicassa, directeur national du développement touristique au ministère du Tourisme, a indiqué que la mise en œuvre de ce plan, approuvé par décret présidentiel, a débuté par la création de l'« Angola Convention Bureau », véritable pilier du processus de structuration du secteur MICE et de promotion du pays sur le marché.

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Selon ce responsable, s'adressant à la presse angolaise, cette plateforme réunit les acteurs des secteurs public et privé afin d'élaborer des stratégies pour attirer des événements d'envergure vers l'Angola.

Par le biais de l'Angola Convention Bureau, a-t-il expliqué, la marque « Meet in Angola » a été créée, invitant tous les acteurs (africains, européens, asiatiques et américains) à venir se réunir en Angola, le pays disposant des atouts nécessaires.

Parmi les atouts du pays, Dinis Quicassa a mis en avant l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto, une infrastructure aéroportuaire qui constitue une véritable vitrine et une porte d'entrée pour accueillir les organisateurs d'événements et les visiteurs du monde entier.

Il a ajouté que le pays dispose également de centres de congrès aux conditions avantageuses, citant notamment le nouveau Palais des Congrès de Luanda, dont l'inauguration est prévue cette année.

À cette occasion, le directeur a estimé que le secteur du tourisme d'affaires (MICE) était plus rentable que le tourisme de loisirs, expliquant par exemple qu'un touriste participant à un événement dépense en moyenne entre 1 500 et 2 000 dollars par voyage, contre la moitié pour un touriste de loisirs.

« Il s'agit d'un secteur très lucratif », qui profitera aux organisateurs d'événements, aux restaurants, aux hôtels et aux industries culturelles et créatives.

Sous le slogan « Rendez-vous en Angola, le lieu de rencontre incontournable en Afrique », l'Angola participe pour la première fois à ce salon avec plusieurs exposants nationaux, tels que Karga Eventos, Arena Eventos, HCTA, le Palácio Protocolar de Luanda, l'Hôtel Intercontinental, Epic Sana et Lelu Tour (agence de voyages).

Pendant trois jours, l'Angola présente son potentiel touristique aux principales destinations touristiques mondiales, comme la France, l'Espagne, les États-Unis, l'Italie, la Turquie, le Mexique, les Émirats arabes unis et le Brésil.

Parmi les autres pays africains, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, le Rwanda et le Maroc sont également présents.

La 23ᵉ édition d'IMEX 2026 Francfort réunit des entreprises de divers secteurs, tels que l'hôtellerie, l'organisation d'événements, les centres de congrès, la promotion de conférences, les agences événementielles, les compagnies aériennes et les croisiéristes, offrant ainsi aux participants une excellente opportunité de découvrir des offres exclusives, des solutions innovantes et de nouvelles perspectives commerciales.