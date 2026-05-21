Addis-Abeba — L'enregistrement de plus de 50,5 millions d'électeurs en prévision des prochaines élections générales en Éthiopie représente une avancée majeure dans le processus démocratique du pays et illustre clairement la montée de la conscience politique au sein de la population, a déclaré Yassin Ahmed, directeur et président de l'Institut éthiopien de diplomatie publique (EIPD).

L'Institut éthiopien de diplomatie publique (EIPD) est une organisation civique non gouvernementale enregistrée en Suède et créée par des Éthiopiens de la diaspora.

Dans un entretien exclusif accordé à l'Agence de nouvelle éthiopienne, Yassin Ahmed a indiqué que ce niveau d'inscription sans précédent traduit une évolution notable de l'engagement citoyen, révélant une confiance croissante dans les mécanismes démocratiques et dans le changement politique pacifique via les urnes.

Selon lui, ce nombre élevé d'inscrits montre que les Éthiopiens ont dépassé une phase de désengagement et considèrent désormais les élections comme l'outil principal pour influencer l'avenir du pays.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« À mon sens, ce chiffre important montre que les citoyens ont surmonté la culture de l'exclusion et croient fermement que le vote est le seul moyen pacifique de changement et de construction de l'avenir », a déclaré le président.

Le niveau élevé d'inscription reflète également, selon lui, les efforts de la Commission électorale nationale pour instaurer un environnement électoral plus compétitif et pour élargir la représentation politique à l'ensemble des couches de la société.

Yasin a affirmé que ces efforts ont contribué à renforcer la confiance du public dans la transparence et l'intégrité du processus électoral.

Il a par ailleurs qualifié la réforme électorale numérique du pays de transformation majeure dans la transition démocratique et la modernisation des institutions.

L'inscription numérique de plus de cinq millions d'électeurs via l'application Merchaye constitue, selon lui, une avancée significative pour l'Éthiopie.

Il a également expliqué que le passage au système électoral numérique a permis au pays de s'éloigner des procédures papier, souvent associées à des inefficacités administratives et à des contraintes logistiques.

Yasin a ajouté que cette transformation numérique devrait réduire les coûts opérationnels, éliminer les barrières géographiques et améliorer l'efficacité de l'organisation électorale par rapport aux méthodes traditionnelles.

La plateforme Merchaye et son système intégré devraient également favoriser une participation accrue des jeunes et d'autres segments de la population, en les encourageant à s'impliquer davantage dans la prise de décision nationale et le développement du pays.

L'Éthiopie organisera ses 7es élections générales le mois prochain, un rendez-vous national majeur censé renforcer la stabilité institutionnelle et élargir les opportunités de participation citoyenne inclusive à travers le pays.