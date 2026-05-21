Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a appelé à une réponse internationale rapide et coordonnée, ainsi qu'à la mise en place d'un financement d'urgence, afin de protéger les économies dépendantes des importations contre l'augmentation marquée des prix des carburants et des engrais, provoquée par la crise iranienne et les perturbations majeures du transport maritime.

Intervenant lors de la Conférence des partenariats mondiaux à Londres, le ministre a averti que ces tensions croissantes sur les marchés mondiaux risquent de compromettre la productivité agricole ainsi que la sécurité alimentaire, appelant à une solidarité internationale accrue en faveur des pays les plus vulnérables.

La hausse des coûts des carburants et les perturbations dans l'approvisionnement en engrais compliquent déjà les activités agricoles au moment critique de la saison des semis, a-t-il indiqué.

Selon l'ambassade d'Éthiopie à Londres, le ministre a souligné que l'augmentation des prix mondiaux du pétrole entraîne une hausse des coûts liés au transport, à l'irrigation, à la mécanisation, à la transformation agroalimentaire et à la distribution, tout en exerçant une pression sur la balance commerciale de l'Éthiopie.

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Il a également mis en évidence les pénuries d'engrais et les retards de livraison causés par les perturbations logistiques, les délais du transport maritime, la hausse des primes d'assurance et l'incertitude des marchés internationaux.

Selon lui, la baisse de disponibilité des engrais et l'augmentation des coûts de production pourraient réduire la productivité agricole, fragiliser les moyens de subsistance en milieu rural et accentuer l'insécurité alimentaire, notamment dans les pays déjà exposés aux chocs climatiques, au surendettement, à l'inflation et aux crises humanitaires.

Cette situation risque ainsi de freiner les avancées en matière de développement dans les économies vulnérables.

Le ministre des Finances a réitéré son appel à une solidarité internationale renforcée et à une action concertée, exhortant les partenaires au développement ainsi que les institutions financières internationales à fournir des financements d'urgence pour les importations de carburants et d'engrais, un soutien concessionnel et une assistance ciblée aux petits exploitants agricoles.

Il a enfin insisté sur la nécessité d'investissements durables dans les chaînes d'approvisionnement régionales, les capacités de stockage, la logistique et le renforcement de la résilience nationale.