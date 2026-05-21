Afrique: L'AUSC salue le haut niveau d'organisation de l'Angola

Luanda — Le secrétaire exécutif du Conseil des sports de l'Union africaine (AUSC), Stanley Mutoya, a déclaré ce mercredi à Luanda que l'Angola fait preuve d'une grande capacité d'organisation en accueillant, pour la première fois, la 8ᵉ édition du Gala des prix sportifs régionaux d'Afrique australe (RASA).

Lors de la conférence de presse de présentation officielle de l'événement, qui se tiendra samedi prochain à 18 heures à Luanda, le responsable a souligné l'engagement de l'exécutif angolais en faveur du développement du sport dans la région.

Stanley Mutoya a remercié le secrétaire d'État aux Sports et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, pour leur soutien, soulignant que la tenue de ce gala en Angola représente un moment historique pour la 5ᵉ région d'Afrique.

Selon le responsable, cette initiative, créée en 2016 en Afrique du Sud, vise à honorer les athlètes, les entraîneurs et les dirigeants qui contribuent au rayonnement de leur pays lors des compétitions continentales et mondiales.

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Stanley Mutoya s'est dit satisfait des préparatifs en cours à Luanda, estimant que la capitale angolaise réunit tous les atouts pour accueillir un gala mémorable et prestigieux.

Selon le responsable, cette édition réunira des représentants de neuf des dix pays membres de la Région 5, un événement marquant pour l'organisation.

Il a précisé que les nominés aux prix régionaux sont les lauréats des galas nationaux de leurs pays respectifs et sont ensuite évalués par un jury indépendant, dans le cadre d'un processus soumis à un audit réalisé par une société spécialisée.

Le responsable a également révélé que des ministres, des vice-ministres et des délégations officielles de la région ont déjà confirmé leur présence, ainsi que des représentants de l'Union africaine et de la Zone 6 de l'Association des Comités Nationaux Olympiques d'Afrique (ACNOA).

Les trois premières éditions se sont déroulées en Afrique du Sud, puis en Namibie en 2019. Après l'interruption due à la pandémie de COVID-19, l'événement a fait son retour en Eswatini en 2023, puis en Zambie en 2024 et au Zimbabwe en 2025.

Mutoya a souligné que l'Angola avait organisé plus de 32 événements internationaux en 2025, confirmant ainsi la confiance de la région dans les capacités d'organisation du pays.

Le gala des Prix régionaux annuels du sport 2026 s'inscrit dans le cadre des célébrations du Mois de l'Afrique et a pour thème « Célébrer l'excellence et inspirer l'innovation ».

Outre la cérémonie de remise des prix, le programme comprend des activités parallèles, notamment une campagne de plantation d'arbres, des sessions de formation pour les athlètes nominés sur la gestion de carrière et le comportement sportif, ainsi qu'une exposition consacrée à l'industrie du sport.

L'Angola sera représenté lors de cette édition par la sprinteuse paralympique Juliana Moko, de la catégorie T11 (déficience visuelle), et la judoka Rosiana Alberto, de la catégorie cadette des moins de 44 kg.