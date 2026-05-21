Afrique Australe: L'Angola prend la tête de la Commission HSDSP du Forum parlementaire de la SADC

Luanda — La députée Luísa Damião a été élue, ce mercredi, présidente de la Commission permanente du développement humain et social et des programmes spéciaux (HSDSP) du Forum parlementaire de la SADC pour le mandat 2026-2028.

Selon une note de l'Assemblée nationale à laquelle l'ANGOP a eu accès, l'élection s'est déroulée lors de la session des commissions permanentes de l'organisation régionale, qui s'est tenue à Johannesburg.

La parlementaire angolaise succède ainsi au député du Royaume du Lesotho, Mope Khati.

Dans son discours d'investiture, Luísa Damião a présenté les grandes lignes du programme de travail qu'elle entend mettre en œuvre à la tête de la Commission, axé sur les priorités stratégiques pour l'Afrique australe.

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Parmi les principaux engagements pris, elle a souligné le renforcement du financement de la santé dans les États membres de la SADC, défendant la nécessité pour les pays d'atteindre l'objectif fixé par la Déclaration d'Abuja, qui recommande d'allouer au moins 15 % du budget national au secteur de la santé.

La responsable a également insisté sur l'importance de créer des mécanismes de financement innovants, notamment des politiques fiscales durables, afin d'alléger le fardeau financier que représentent les soins médicaux pour les familles.

Dans le domaine des droits sexuels et reproductifs (DSR), la députée a souligné leur importance capitale pour la promotion de l'égalité des sexes, mettant en garde contre les conséquences néfastes que la limitation de ces services continue d'avoir sur les femmes et les filles de la région.

Luísa Damião a également exprimé son inquiétude face à la persistance des épidémies et autres menaces sanitaires, et a plaidé pour le renforcement des systèmes de santé nationaux afin d'y apporter une réponse plus efficace.

Le programme présenté inclut également l'autonomisation économique des femmes, en mettant l'accent sur la suppression des obstacles économiques, l'amélioration de leurs connaissances financières et l'élargissement de leur accès aux services et technologies numériques.

La parlementaire angolaise a conclu son intervention en appelant à une coopération accrue entre les membres de la Commission, afin de garantir que les résolutions adoptées en assemblée plénière aient un impact concret sur la vie des populations de la région.

Lors de ces mêmes élections, le député Clément Muboyayi a été élu vice-président de la Commission HSDSP.