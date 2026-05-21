Ethiopie: Le pays présente ses avancées dans le domaine de la santé à la 79e Assemblée mondiale de la Santé à Genève

Addis-Abeba — La 79e Assemblée mondiale de la Santé se déroule actuellement à Genève, avec la participation de l'Éthiopie représentée par une délégation dirigée par la ministre de la Santé, la Dre Mekdes Daba.

Prenant la parole devant l'Assemblée, Mekdes Daba a affirmé que l'Éthiopie avait enregistré des avancées significatives dans la réduction des décès maternels et infantiles, en s'appuyant sur les résultats d'une récente enquête nationale sur la santé publique.

Elle a indiqué que le gouvernement continuerait de promouvoir la couverture sanitaire universelle en mettant l'accent sur les soins de santé primaires et le renforcement d'un système national de santé plus solide et résilient.

La ministre a également précisé que le pays comptait renforcer davantage les initiatives en faveur de la santé maternelle et infantile à travers une mobilisation communautaire accrue et une coopération renforcée entre les différentes parties prenantes.

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Elle a en outre souligné la nécessité d'appuyer et de valoriser les professionnels de santé, tout en intensifiant les actions de prévention et de lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles.

Selon Mekdes, le gouvernement demeure déterminé à élargir l'accès à des services de santé de qualité en exploitant les technologies modernes et en consolidant les prestations de soins à travers le pays.

En outre, elle a réitéré la volonté de l'Éthiopie de collaborer étroitement avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Union africaine, les pays partenaires ainsi que les organisations nationales et internationales afin de réaliser les objectifs de développement durable liés à la santé.