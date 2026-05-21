Ethiopie: Les élections générales reflète une participation populaire massive et des avancées démocratiques - Ministre Enatalem

Addis-Abeba — La ministre de la Communication gouvernementale, Enatalem Melese, a affirmé que les élections générales organisées cette année témoignent d'une mobilisation citoyenne remarquable et d'un progrès significatif de la culture démocratique dans le pays.

La ministre s'exprimait à Adama lors d'une table ronde placée sous le thème : « Le rôle des médias dans la réussite des élections démocratiques ».

Cette rencontre a été organisée conjointement par l'Agence de presse éthiopienne (ENA) et l'Autorité des organisations de la société civile.

Dans son allocution inaugurale, Enatalem Melese a qualifié ce forum d'espace essentiel d'échanges autour des enjeux nationaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a indiqué que les élections représentent une manifestation tangible de la volonté populaire et de la conscience politique des citoyens.

D'après la ministre, les 7es élections générales ont connu une participation citoyenne historique jamais observée auparavant en Éthiopie.

« Le déroulement du scrutin montre que la culture démocratique poursuit son évolution en Éthiopie », a-t-elle déclaré, appelant les médias à consolider davantage leur contribution au succès du processus électoral.

Prenant également la parole, le directeur général de l'Agence de presse éthiopienne, Seife Deribe, a mis en avant le rôle déterminant des médias dans la consolidation d'un climat électoral pacifique et démocratique.

Il a souligné que les organes de presse sont pleinement mobilisés pour accompagner la réussite des élections de cette année.

« Nous traversons une période où une coopération étroite et des efforts conjoints sont essentiels pour garantir le succès », a-t-il déclaré.

Le forum a rassemblé de hauts responsables publics, des représentants des médias, des spécialistes de la communication ainsi que plusieurs autres parties prenantes afin d'examiner la contribution des médias au renforcement des élections démocratiques en Éthiopie.