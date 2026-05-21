Ethiopie: Le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenu avec la directrice générale des Affaires mondiales du FCDO britannique

20 Mai 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu un échange avec la directrice générale des Affaires mondiales au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), Melinda Bohannon, autour des relations de partenariat entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni.

La rencontre a eu lieu en marge de la Conférence sur le partenariat mondial organisée à Londres.

D'après une publication diffusée sur les réseaux sociaux par l'ambassade d'Éthiopie à Londres, Ahmed Shide a mis en avant la solidité, la continuité et la durabilité des liens de coopération entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni.

Les deux parties ont également renouvelé leur volonté de consolider davantage les relations bilatérales et de coopérer étroitement afin d'aboutir à des résultats tangibles lors de la COP32 et des sommets du G20 que l'Éthiopie et le Royaume-Uni accueilleront respectivement en 2027.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.