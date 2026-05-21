Ethiopie: Le ministre des Finances Ahmed Shide s'est entretenu avec la directrice générale des Affaires mondiales du FCDO britannique

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a eu un échange avec la directrice générale des Affaires mondiales au sein du ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), Melinda Bohannon, autour des relations de partenariat entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni.

La rencontre a eu lieu en marge de la Conférence sur le partenariat mondial organisée à Londres.

D'après une publication diffusée sur les réseaux sociaux par l'ambassade d'Éthiopie à Londres, Ahmed Shide a mis en avant la solidité, la continuité et la durabilité des liens de coopération entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni.

Les deux parties ont également renouvelé leur volonté de consolider davantage les relations bilatérales et de coopérer étroitement afin d'aboutir à des résultats tangibles lors de la COP32 et des sommets du G20 que l'Éthiopie et le Royaume-Uni accueilleront respectivement en 2027.