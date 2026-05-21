Angola: La télévision du Parlement rapproche le pouvoir législatif des citoyens - Ministre Mário Oliveira

Luanda — Le ministre de la Communication sociale, Mário Oliveira, a déclaré ce mercredi que le lancement de Télévision parlementaire constituait une étape importante pour rapprocher le pouvoir législatif des citoyens, leur permettant ainsi de suivre de plus près la vie politique du pays.

En marge de l'inauguration des studios de la chaîne parlementaire, le ministre a souligné, lors d'une déclaration à la presse, le rôle essentiel des médias dans la vie sociale et politique de la nation, justifiant ainsi l'importance capitale de la mise à disposition d'une chaîne de télévision au service du Parlement.

« C'est la première fois dans notre système politique qu'un instrument de cette nature est mis au service du citoyen », a affirmé le ministre, qualifiant cette initiative d'historique pour l'Angola.

De son côté, João Lígio, journaliste retraité de la Télévision publique d'Angola (TPA), a déclaré qu'il était honoré d'avoir été invité à la cérémonie d'inauguration et a souligné que l'émergence de la chaîne constituait également la reconnaissance d'un effort de longue date en faveur de la création d'un moyen de communication spécifique à l'institution législative.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le journaliste, durant les années où il couvrait l'activité parlementaire pour TPA, il a toujours défendu la nécessité d'un canal institutionnel permettant à la Chambre des lois de communiquer directement, de manière fiable et sans intermédiaires avec le public.

« TV Parlamento était un rêve de longue date. De nombreux professionnels ont apporté leur expertise pour que ce projet devienne réalité. Heureusement, c'est chose faite, et nous sommes ici pour constater les résultats de cette initiative », a-t-il déclaré.

TV Parlamento a commencé à émettre ce mercredi, diffusée sur le canal 509 de DStv, le canal 200 de ZAP et sur les plateformes numériques, avec pour objectif de diffuser l'activité législative et de renforcer la transparence et la participation citoyenne.