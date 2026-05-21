Angola: Football - Le but de Dagó offre la victoire à Primeiro de Agosto

Luanda — Primeiro de Agosto a battu Luanda City 1-0 aujourd'hui, grâce à un but de Dagó, lors de la 29ᵉ journée de Liga Unitel Girabola.

L'équipe rouge et noire, qui s'était inclinée à domicile lors de la journée précédente, a décroché la victoire aujourd'hui au stade 11 de Novembro, compromettant davantage les chances de maintien de son adversaire en première division.

Grâce à cette victoire, l'équipe « militaire » conserve sa troisième place avec 56 points, tandis que Luanda City est à la 13e place avec seulement 33 points.

Voici les autres résultats de cette journée :

Académica do Lobito - Petro de Luanda ( 1-1)

Interclube - Recreativo do Libolo ( 1-1)

Kabuscorp do Palanca - São Salvador (1-1)

Redonda FC - Wiliete (1-1)

Desportivo da Lunda Sul - Bravos do Maquis ( 1-0)

Guelson FC - Sagrada Esperança (1-0)

Primeiro de Maio - Desportivo da Huila ( 0 -0 )