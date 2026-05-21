Angola: Des agents du DIIP arrêtés pour trafic de faux minéraux à Cubango

Menongue — Six citoyens angolais, dont trois agents du Département des enquêtes criminelles (DIIP) de la province de Huíla, ont été arrêtés par le Service d'enquêtes criminelles (SIC) de la province de Cubango pour leur implication dans un trafic de faux minéraux.

L'information a été communiquée à la presse ce mercredi par l'inspecteur Agostinho Tchissingui Tiago, chef du Département de l'information et de l'analyse du SIC de Cubango.

Selon le responsable du SIC, les agents du DIIP impliqués se seraient rendus de Huíla à Cubango pour acheter une pierre prétendument précieuse d'une valeur de sept millions de kwanzas, dans le but de la revendre ensuite pour dix millions.

Agostinho Tiago a déclaré que les premières investigations indiquent que le minéral en question était un faux, une pierre montée ressemblant à du charbon.

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Il a précisé que les faits se sont déroulés le 18 mai, lorsque les suspects, à la fois les vendeurs et les acheteurs présumés, ont entamé des négociations à Menongue à bord d'un véhicule, avant de se rendre dans les communes de Cuchi et Cutato, dans le but de conclure l'achat de la pierre minérale en question.

Selon Agostinho Tchissingui Tiago, les accusés ont été arrêtés dans la commune de Cutato, où ils ont été bloqués par un barrage routier mis en place par la police de la route.

Au cours de l'opération, les autorités ont également saisi le véhicule, deux armes de poing, 16 cartouches, une paire de menottes, trois laissez-passer de service, ainsi que la pierre utilisée dans le cadre de cette escroquerie.

L'inspecteur Agostinho Tchissingui Tiago a assuré que l'enquête se poursuit afin d'identifier d'autres personnes impliquées dans cette affaire.