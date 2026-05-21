Ile Maurice: «Food court» de Rose-Belle - Précisions sur un projet de Rs 16,8 millions

Répondant au député Ashley Ramdass, le ministre des Collectivités locales Ranjiv Woochit a apporté plusieurs précisions sur le nouveau food court de Rose-Belle, dont la construction est désormais achevée.

Selon les informations communiquées, l'infrastructure couvre une superficie totale de 47,5 mètres sur 17,5 mètres et a été conçue pour accueillir deux catégories de commerçants. La première concerne les opérateurs préparant des repas sur place, avec 34 kiosques de 9,3 m² chacun. La seconde catégorie regroupe les vendeurs de nourriture et boissons déjà préparées, répartis dans 36 kiosques de 1,9 m par 2,2 m.

Le ministre a précisé que le site se trouve à environ 40 mètres de l'ancien marché Dr James Burty David. Le projet a été conçu après plusieurs consultations avec les parties concernées, notamment les marchands, et a nécessité une extension du marché existant. Les travaux ont débuté en janvier 2023 et se sont achevés en septembre 2025, pour un coût total de Rs 16,8 millions. Sur le plan des infrastructures, le food court est équipé en eau, électricité, éclairage, ventilation et système d'évacuation des eaux usées. Des améliorations sont toutefois en cours, notamment en matière de ventilation et d'aménagements complémentaires.

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Concernant les installations sanitaires et les places assises, le ministre a indiqué que les autorités locales examinent encore des ajustements afin de répondre aux préoccupations soulevées et de garantir la mise en conformité complète du site avant sa mise en service.