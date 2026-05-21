Afrique: CAN U17 - Le pays bat l'Algérie, termine leader du groupe et se qualifie pour le Mondial 2026

Dakar — La sélection sénégalaise des moins de 17 ans a validé sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie ainsi que pour la Coupe du monde 2026 au Qatar, après sa victoire face à l'Algérie sur le score de 2 buts à 1, mardi, lors de la troisième et dernière journée du groupe D.

Au terme d'une rencontre disputée, les Lionceaux, menés dès la 5e minute, ont réussi à renverser leur adversaire pour s'imposer et terminer à la première place du groupe D avec un total de six points. Cheikh Dieng (15e) et Souleymane Faye sur penalty (43e) sont les buteurs sénégalais.

Le Sénégal boucle ainsi la phase de groupes en leader, devant l'Algérie et le Ghana, qui comptent chacun quatre points, tandis que l'Afrique du Sud ferme la marche avec trois unités.

Grâce à ce succès décisif, les jeunes Sénégalais, champions d'Afrique en 2023, confirment leur solidité dans la compétition.

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Porté par un collectif solide, le Sénégal a officiellement assuré sa participation à la prochaine Coupe du monde U17 prévue au Qatar en 2026, principal objectif de cette compétition continentale.

Dans l'autre rencontre du groupe D, le Ghana s'est imposé face à l'Afrique du Sud sur le score de 3 buts à 1, mais cette victoire n'a pas suffi pour qualifier les Black Starlets.

Dans le groupe C, le Mali a battu la Tanzanie, déjà qualifiée pour les quarts de finale, et termine deuxième du groupe. Le Mozambique a dominé l'Angola sur le score de 2 buts à 1.

Le Sénégal et les sept autres équipes qualifiées pour les quarts de finale -- le Maroc, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Tanzanie, le Mali et l'Algérie -- ont également obtenu leur billet pour la Coupe du monde U17 prévue au Qatar du 19 novembre au 13 décembre 2026.

Les sélections classées troisièmes disputeront des barrages pour les deux dernières places qualificatives : l'Éthiopie, l'Ouganda, le Mozambique et le Ghana.