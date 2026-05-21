Madagascar: Barinjaka Ramiandrisoa, officier de police- «Les grands axes routiers concentrent l'essentiel des délits de fuite»

interview

L'adjoint au chef de la Brigade des Accidents de la Circulation (BAC) du commissariat central de Tsaralalàna livre des éclairages sur les délits de fuite.

Combien de cas de délits de fuite sont enregistrés récemment dans la capitale ?

Au cours des quatre premiers mois de l'année, soixante-dix-huit cas de délits de fuite ont été enregistrés à Antananarivo. Parmi eux figurent six plaintes directes, toutes liées à des accidents mortels, ainsi que soixante-douze plaintes de réserve, dont deux cas ayant entraîné des décès, trente-neuf ayant causé des blessures et trente-et-un ayant provoqué des dégâts matériels.

Peut-on identifier des zones particulièrement sensibles aux délits de fuite dans la capitale ?

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Les cas de délits de fuite sont fréquemment observés sur les grands axes routiers et les nouvelles routes de la capitale. Ils se trouvent notamment au niveau de Tsarasaotra, de la rocade d'Iarivo et de la rocade de la Francophonie.

Quelles sont les principales raisons qui expliquent la persistance des délits de fuite ?

Les principales causes des délits de fuite peuvent être regroupées en quatre points dont la peur des représailles ou de la vindicte populaire ; la dégradation des comportements et du sens civique, certains conducteurs préférant prendre la fuite même après avoir causé un accident ; la volonté d'échapper à leurs responsabilités ; le manque de respect des règles et des autres usagers de la route.

Quelles sanctions risquent les auteurs de délits de fuite une fois identifiés ?

Conformément à la loi portant sur le Code de la circulation, les auteurs de délits de fuite encourent plusieurs sanctions. Tout conducteur ou moniteur de conduite sachant que le véhicule qu'il conduit vient de provoquer un accident de la circulation et qui quitte volontairement les lieux afin d'échapper à ses responsabilités civiles ou pénales risque une peine d'emprisonnement de deux mois à un an, une amende de 500 000 ariary à 2 000 000 ariary, ou l'une de ces deux peines seulement.

Ces sanctions peuvent s'ajouter à d'autres poursuites liées à l'infraction commise. Des mesures complémentaires peuvent également être prises, notamment la suspension temporaire ou définitive du permis de conduire, ainsi que l'immobilisation du véhicule.

Les caméras de surveillance installées dans les différents axes de la ville sont-elles toutes opérationnelles ?

Dans l'ensemble, une partie des caméras de surveillance fonctionne correctement. Toutefois, certaines sont actuellement hors service en raison de problèmes techniques.

Quelles mesures concrètes envisagez-vous pour réduire ce phénomène dans la capitale ?

Parmi les mesures envisagées pour réduire les cas de délits de fuite figurent le renforcement de la sensibilisation afin d'encourager les conducteurs à assumer leurs responsabilités. Il y a également l'installation d'éclairages publics sur les nouvelles routes d'Antananarivo, le déploiement et la mise en service de caméras de surveillance dans les zones stratégiques.