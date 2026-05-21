Afrique: Innovation - Des lampes conçues pour faire face au délestage

21 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Miangaly Ralitera

Quand le recyclage s'allie à l'innovation. Une petite entreprise de recyclage de déchets plastiques a développé une solution originale pour faire face aux coupures de courant chroniques.

Elle a créé des lampes anti-délestage. « Cette lampe portable se recharge lorsque le courant fonctionne, puis offre jusqu'à 24 heures d'autonomie en cas de coupure », a expliqué hier Modeste Rafanomezantsoa, gérant de l'entreprise R'art plast. Ce dernier a présenté cette innovation lors des Rencontres-Échanges dédiées à la gestion et à la valorisation des déchets organiques et plastiques, tenues à la Bibliothèque Nationale d'Anosy, organisées par le Centre d'information et de documentation scientifique et technique (CIDST), en partenariat avec le Centre national de recherche industrielle et technologique (CNRIT) et l'Alliance Aika.

Dans ce projet, cette entreprise utilise principalement des déchets plastiques recyclés pour le design. « Les matières premières utilisées sont des déchets plastiques collectés. Il faut un kilo de plastique, soit l'équivalent de 50 à 100 bouteilles, pour fabriquer une seule lampe », enchaîne-t-il.

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Les institutions scientifiques et techniques, les opérateurs et les citoyens responsables s'unissent pour proposer un espace de dialogue, de partage d'expériences et de sensibilisation, face aux enjeux environnementaux croissants liés à la prolifération des déchets plastiques et organiques à Madagascar.

Cette rencontre avait pour objectif de transformer des déchets organiques et plastiques en ressources améliorant les conditions de vie de la population et en créant des emplois pour les jeunes.

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