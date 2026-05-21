Madagascar: Basketball 3x3/Coupe du monde - La Fédération attend le déblocage des fonds

À moins de deux semaines du départ pour la Coupe du monde de basketball 3x3 en Pologne, la Fédération malagasy de basketball (FMBB) attend toujours le déblocage des financements de l'État malgache. Lors d'un point de presse tenu mercredi au siège de la FMBB aux 67 Ha, son président, Jean Michel Ramaroson, a évoqué cette situation à l'approche du rendez-vous mondial prévu du 1er au 7 juin.

À dix jours du début de la compétition, l'incertitude persiste concernant le soutien financier de l'État en faveur des sélections malgaches masculine et féminine. Le départ des équipes est pourtant fixé au 29 mai.

À ce stade, aucune sortie de fonds de l'État malgache n'a encore été enregistrée pour soutenir la participation des deux équipes nationales. Une situation qui interpelle la fédération, à quelques jours seulement de l'échéance.

«Pour le moment, nous attendons l'État malgache sur le déblocage des fonds nécessaires pour assurer la participation des deux équipes nationales Ankoay à la Coupe du monde de Pologne. Nous sommes un peu surpris en voyant la communication verbale du ministère de la Jeunesse et des Sports sortie en Conseil des ministres cette semaine sans parler de l'aide de l'État pour la Coupe du monde», a déclaré Jean Michel Ramaroson.

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Un plan B au cas où

Cette attente suscite d'autant plus d'interrogations que le basketball 3x3 malgache s'est progressivement imposé sur la scène internationale. Les performances réalisées ces dernières années, notamment sur le continent africain, ont permis aux Ankoay de gagner en visibilité et en ambition.

Au-delà d'une simple participation, la Coupe du monde représente une étape stratégique dans le développement du basketball 3x3 national. Pour la FMBB, manquer ce rendez-vous pourrait freiner une dynamique construite depuis plusieurs saisons.

Jean Michel Ramaroson rappelle que l'objectif dépasse largement la compétition polonaise. « Madagascar a une ambition de se qualifier pour les Jeux olympiques de 2028. Nous n'avons pas le droit de rater une Coupe du monde », souligne-t-il.

Consciente des risques liés à l'absence éventuelle de financement public, la fédération affirme avoir anticipé différents scénarios. Un plan alternatif serait déjà envisagé pour éviter une absence aux championnats du monde, sans toutefois en dévoiler les contours.

«Nous sommes toujours dans l'attente de la participation de l'État malgache. En attendant, nous avons déjà pensé à un plan B au cas où...», ajoute Jean Michel Ramaroson.

Entre espoir d'un soutien institutionnel et recherche de solutions de secours, la FMBB précise que défendre les couleurs nationales au Mondial n'est pas seulement une question sportive : c'est aussi préserver une trajectoire vers les sommets du basketball 3x3 mondial et, à terme, vers Los Angeles 2028.