Madagascar: Basketball 5X5/Coaching - Mickaël Pivaud succède à John Douaglin

Nouveau sélectionneur des Ankoay 5x5 pour la troisième fenêtre des éliminatoires du Mondial 2027 au Qatar, Mickaël Pivaud arrive avec une solide réputation de formateur. Un technicien français façonné par la formation des jeunes talents et le développement du haut niveau.

Le basket n'était pourtant pas son premier amour. « Je voulais faire de la boxe comme mon père, mais j'ai été piqué par ce sport », confiait Mickaël Pivaud dans une interview accordée à Ouest-France en janvier 2024.

Cette passion, née presque par hasard, l'a finalement conduit à construire une carrière reconnue dans le basketball français. À 45 ans, le technicien originaire des Pays de la Loire succède à John Douaglin à la tête des Ankoay 5x5. Sa première mission avec Madagascar sera déjà décisive : la troisième fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027, prévue à Dakar du 2 au 4 juillet.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'homme arrive avec un bagage conséquent. Champion de France U20 avec Hyères-Toulon en 2012, il s'est imposé progressivement comme un spécialiste de la formation. Après des expériences à Marseille puis au Champagne Basket, où il a dirigé pendant trois ans le centre de formation, il a rejoint l'AS Monaco Basket comme responsable du centre de formation et entraîneur des Espoirs.

Reconnu pour sa capacité à développer les jeunes joueurs, Mickaël Pivaud organise régulièrement des camps de basket en France et aux États-Unis afin de transmettre son expertise. Dans cette logique de partage, il a aussi créé Pack4coach, une plateforme destinée à accompagner les entraîneurs et les clubs dans leur progression.

Travailleur de l'ombre devenu référence dans la formation, Mickaël Pivaud arrive à Madagascar avec une mission claire : insuffler une nouvelle dynamique aux Ankoay. Son défi sera désormais de transformer son expérience du développement des talents en résultats immédiats sur la scène africaine.