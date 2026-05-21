Madagascar: Beachvolley/Round I - Quarante-neuf équipes engagées

21 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Le volleyball de plage dans la capitale. La compétition nationale de beachvolley est de retour à Antananarivo après le dernier Open national, en 2019, au Batou Beach à Ambohimanambola.

La première étape de la Coupe de Madagascar de beachvolley, catégories seniors hommes et dames, ainsi que celles des U19 garçons et filles, se déroulera de vendredi à dimanche au Tanàna Soa, à Ambohimanga Rova.

Quarante-neuf équipes sont engagées pour le sommet national Round I. Trente-deux formations seront en lice chez les seniors, dont vingt masculines et douze féminines. Dix-sept équipes sont inscrites chez les U19, dont neuf masculines et huit féminines. La réunion technique est prévue jeudi, à 14 heures, au gymnase d'Ankorondrano. Les éliminatoires pour les deux catégories se joueront lors de la première journée, vendredi. Les quarts de finale des seniors hommes et dames, ainsi que les demi-finales des U19 garçons et filles, se tiendront samedi. Les demi-finales seniors hommes et dames, suivies des matchs pour la troisième place, auront lieu dimanche matin. Les finales des seniors dames puis hommes, précédées de celles des U19 filles et garçons, sont programmées dans l'après-midi.

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Ce Round I du sommet national a été précédé d'une formation pour les techniciens et les arbitres, du 14 au 17 mai, à Ambohimanga Rova. La deuxième étape nationale aura lieu du 19 au 21 juin, à Toamasina.

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