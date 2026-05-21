Madagascar: Sport auto - GT3 - Laro Razanakoto copiloté par un triple champion

21 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

Fin du suspense. La Team B-Quik Absolute Racing a dévoilé mardi le copilote de la star internationale malgache, Iaro Niaina Razanakoto. Le champion de Thaïlande en Gran Turismo 4 en 2025 sera en compagnie du Thaï-Norvégien Sandy Kraokaew Stuvik.

Cet équipage conduira une Audi R8 Evo II GT3 à la première course officielle de la saison de la « Thailand Super Series », qui se tiendra les 23 et 24 mai sur le circuit international de Chang, à Buriram, en Thaïlande. Sandy Stuvik est triple champion de Thaïlande « Super Series » en GT3, en 2019, 2020 et 2022, et champion d'Europe de Formule E. Iaro Razanakoto, connu en Thaïlande sous le pseudonyme « Jommanbou », a été éligible pour conduire l'une des six voitures en course pour cette saison 2026, sans passer par la catégorie GTM.

« Ma Racing Team a confiance en moi et je ne dois pas la décevoir », confie le pilote international malgache. Le duo Iaro-Sandy disputera les qualifications le 22 mai. La première manche est programmée le 23 mai et la deuxième se tiendra le 24 mai.

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