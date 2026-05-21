Afrique de l'Est: Coopération - Le handball reçoit un appui conséquent

Le handball malgache accueille un nouveau partenaire. La Fédération malagasy de handball (FMHB) a officialisé sa collaboration avec Yas Madagascar, à quelques jours de l'IHF Trophy Zone 7, réservé aux catégories cadets et juniors masculins. Une conférence de presse allant dans ce sens s'est tenue au Campus Yas sis à Andraharo mercredi.

Le président de la FMHB, Herilovasoa Ratsimandao Andriamanga, s'est réjoui de cette alliance. « Nous remercions particulièrement Yas Madagascar. Cela fait 110 jours que nous avons pris la gestion de la fédération. Nous observions les disciplines déjà soutenues par Yas et souhaitions collaborer avec eux avant ce partenariat. Maintenant, nous y sommes et nous espérons que ce partenariat durera le plus longtemps possible », a-t-il déclaré.

Du côté de Yas Madagascar, ce soutien marque un engagement plus large envers le sport national. Le représentant de l'entreprise souligne qu'il s'agit d'un début, l'opérateur accompagnant déjà plusieurs disciplines. L'objectif affiché est de contribuer au développement du handball afin qu'il puisse, à son tour, porter haut les couleurs de Madagascar à l'international.

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L'IHF Trophy, qui se jouera au Palais des sports de Mahamasina du 27 au 31 mai, constituera ainsi la première étape concrète de cette collaboration. L'ambition commune est de hisser le handball malgache vers un niveau supérieur. La compétition réunira cinq pays : Madagascar, les Comores, les Seychelles, La Réunion et Mayotte.

L'enjeu est de taille puisque le vainqueur représentera la zone lors des compétitions continentales.