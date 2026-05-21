Sénégal: Rufisque - La construction de la 'Ville verte lac Rose' entamée

Rufisque — La société Casa Orascom, la Délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose (DGPU) et l'ambassade d'Égypte au Sénégal ont procédé, mercredi, au lancement des travaux de la "Ville verte lac Rose", un projet d"'aménagement urbain durable" et de "résilience climatique".

"Ce projet s'inscrit dans l'ambition du Sénégal de développer les territoires de manière intégrée, de construire des logements modernes, des équipements collectifs et des espaces verts", a dit Abdou Wahab Kane, le directeur général de Casa Orascom, une société spécialisée dans la création et le développement des villes durables.

La pose de la première pierre de la "Ville verte lac Rose" s'est déroulée en présence des responsables de la DGPU, de Khaled Aref, l'ambassadeur d'Égypte au Sénégal, et des autorités administratives locales.

"La société Casa Orascom est pleinement engagée à travailler [...] avec la DGPU à la réussite de ce projet", a assuré M. Kane, précisant que le titre foncier du site accueillant la "Ville verte lac Rose" sera transféré aux acquéreurs sénégalais des futures maisons.

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D'après lui, 1 293 logements sont prévus pour la première phase du projet, qui, à terme, doit en générer 10 000.

Plusieurs milliers d'emplois sont attendus de la réalisation de ce projet immobilisé, selon le directeur général de Casa Orascom.

"Le lancement de ces travaux est la preuve de l'ambition du Sénégal de développer les territoires de manière intégrée, en associant logements modernes, équipements collectifs et espaces verts", a souligné le directeur général de la DGPU, Bara Diouf.

Ce projet immobilier va offrir un cadre de vie de qualité aux riverains et générer des retombées économiques, a-t-il assuré, ajoutant qu'il sera réalisé sur "l'un des plus beaux sites du pays, au bord du lac Rose".

"C'est une initiative importante en termes d'investissement. Soyez rassurés : les aspects environnementaux seront pris en compte", a promis le maire de Tivaouane Peul-Niague, Momar Sokhna Diop.

Le projet "Ville verte lac Rose" a été "conçu comme un nouveau cadre de vie durable et structuré", explique un communiqué de Casa Orascom, ajoutant qu'il inclut aussi des espaces commerciaux.