Afrique: Mondial 2026 - Le chef de l'État demande des mesures pour une bonne participation des Lions

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a demandé, mercredi en Conseil des ministres, au ministre de la Jeunesse et des Sports, en relation avec la Fédération sénégalaise de football, de prendre "toutes les dispositions complémentaires idoines" afin "d'assurer une bonne participation" de l'équipe du Sénégal de football à la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

Au cours de cette réunion hebdomadaire du gouvernement, le chef de l'État a rappelé que le Sénégal, champion d'Afrique, prendra part à cette compétition mondiale "regroupant les meilleures sélections internationales".

Il a également adressé, au nom de la Nation, un message de "mobilisation, d'encouragement et de soutien" aux Lions, appelés à "défendre les couleurs nationales lors de ce rendez-vous planétaire du football".

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, disputera en 2026 sa quatrième Coupe du monde, correspondant à sa troisième phase finale consécutive après 2018 et 2022.

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Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

Le sélectionneur de l'équipe nationale, Pape Thiaw, animera une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des joueurs retenus pour le Mondial, ce jeudi au siège de la Sonatel sur la Voie de dégagement nord (VDN).

L'équipe nationale recevra le drapeau national des mains du chef de l'État mardi prochain, avant de s'envoler le lendemain en direction des États-Unis d'Amérique, où les Lions disputeront deux matchs amicaux face aux États-Unis et à l'Arabie saoudite.

Les Lions affronteront les Français lors du match d'ouverture, le 16 juin à 19h GMT, au MetLife Stadium, dans le New Jersey, à l'ouest de la ville de New York.

Ils joueront ensuite contre la Norvège le 23 juin, dans le même stade à 00h GMT, avant de s'opposer à l'Irak pour leur dernière sortie de la phase de groupes, au BMO Field.