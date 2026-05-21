Sénégal: Prévention des inondations - Ousmane Sonko demande aux ministres de prendre les dispositions nécessaires

Dakar — Le Premier ministre a recommandé aux ministres concernés par la prévention des inondations de prendre les dispositions nécessaires avant la prochaine saison des pluies.

Lors du Conseil des ministres de ce mercredi, "il a [...] donné des instructions précises aux ministres concernés de prendre les dispositions idoines", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

M. Sonko a demandé aux ministres concernés de veiller à une "application immédiate de certaines mesures comme l'actualisation et la validation de l'ensemble des plans communaux d'urgence, la vérification de l'opérationnalité des systèmes d'alerte précoce et des canaux de communication".

De même leur a-t-il recommandé de s'atteler au "pré-positionnement des moyens d'intervention et [à] l'organisation d'un exercice de simulation interministérielle, avant le 15 juin 2026".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Le Premier ministre a encouragé le travail préparatoire engagé par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, ainsi que les services de l'État, notamment en matière de curage des réseaux, de vérification des ouvrages de drainage, de pré-positionnement des pompes et d'élaboration des plans d'urgence", est-il écrit dans le communiqué du Conseil des ministres.

En raison du "caractère interministériel de la prévention des inondations, le Premier ministre a [exhorté] l'ensemble des services de l'État à travailler dans une parfaite synergie, sous la coordination du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, avec l'appui du ministère de l'Intérieur, pour les volets relatifs à la protection civile et à la gestion de crise".