Sénégal: Agriculture - Ousmane Sonko relève 'la persistance de certaines fragilités'

Dakar — Le Premier a salué le travail accompli par les services concernés par la production d'engrais et de semences certifiées, tout en relevant, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, "la persistance de certaines fragilités" nécessitant "une action immédiate".

Concernant la campagne agricole 2026-2027, Ousmane Sonko "a salué le travail accompli par les services compétents en termes de production d'engrais et de semences certifiées, dont l'ISRA (Institut sénégalais de recherches agricoles) et les ICS (Industries chimiques du Sénégal)", rapporte la porte-parole du gouvernement, Marie Rose Faye.

"Il a également relevé les acquis enregistrés et la persistance de certaines fragilités qui appellent une action immédiate. Il s'agit notamment de l'autonomie semencière encore incomplète, des déficits de qualité observés lors de la dernière campagne [et] des insuffisances du ciblage des bénéficiaires des intrants", a écrit Mme Faye dans le communiqué du Conseil des ministres.

Parmi les "fragilités" signalées par le Premier ministre figurent "des contraintes" relatives à l'accès au crédit agricole, à la maintenance du matériel agricole aux capacités de stockage.

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En attendant la finalisation de la réforme des subventions et de la nouvelle politique agricole, Ousmane Sonko a demandé aux services concernés de veiller à la transparence des coûts, à la disponibilité effective des volumes et à la régularité de la distribution sur l'ensemble du territoire.

"Il a aussi insisté sur la généralisation progressive de la digitalisation [de l'activité agricole], la mobilisation du crédit de campagne, la maintenance préventive d'urgence du matériel agricole et l'élaboration d'un plan prioritaire de renforcement des infrastructures de stockage", a noté la porte-parole du gouvernement.