Sénégal: Kaffrine - Installation du nouveau sous-préfet de l'arrondissement de Keur Mboucki

Keur Mboucki — Le préfet du département de Birkelane (Kaffrine, centre), Oumar Ngalla Ndiaye, a installé mercredi Mamadou Sy dans ses nouvelles fonctions de sous-préfet de l'arrondissement de Keur Mboucki, a constaté l'APS.

"J'engage et j'en appelle aussi les populations de Keur Mboucki à s'unir autour d'objectifs sur la voie de la construction de notre cher Sénégal, plus particulièrement notre arrondissement", a déclaré, d'emblée, M. Sy.

Plusieurs autorités administratives, territoriales ainsi que des personnalités religieuses et coutumières ont pris part à la cérémonie.

"De par ses potentialités humaines et économiques, ainsi que sa position géographique, qui constitue l'une des composantes essentielles, nous allons booster l'économie locale de l'arrondissement", a-t-il soutenu après son installation.

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Le préfet du département de Birkelane, Oumar Ngalla Ndiaye, a invité les populations à assurer le suivi des politiques publiques, affirmant que la région de Kaffrine "constitue le grenier du Sénégal".

Mamadou Sy a aussi appelé les habitants de l'arrondissement de Keur Mboucki à "focaliser leurs énergies sur l'essentiel, qui ne peut être autre que la quête permanente de l'efficacité, de l'efficience et de la performance".

Il a prôné aussi la concertation, la collaboration et le soutien mutuel pour l'optimisation des capacités d'action, avant de rendre un vibrant hommage à son prédécesseur, feu Yoro Dia Fall.

L'arrondissement de Keur Mboucki est composé de trois communes : Diamal, Keur Mboucki et Touba Mbella.