Sénégal: Pôle territoire centre - Des acteurs formés sur les bonnes pratiques de production aquacole

Kaolack — L'Agence nationale de l'aquaculture (ANA), en partenariat avec l'Agence belge de coopération internationale (ENABEL), a initié, mercredi, une session de formation sur les bonnes pratiques et la biosécurité, au profit de 64 producteurs aquacoles du pôle territoire centre, dont 60% de femmes, a constaté l'APS.

Cette formation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Naatal Sine-Saloum" porté par ENABEL, une initiative, visant à renforcer la résilience socio-économique, la souveraineté alimentaire et la création d'emplois locaux, en particulier pour les femmes et les jeunes dans les régions de Fatick, Kaolack et Kaffrine, a expliqué Ousmane Pouye, expert en développement des filières et travail décent pour le compte dudit projet.

"Cette session de formation s'intègre dans cette dynamique de développement de la filière aquacole. En 2025, l'ANA et ENABEL ont développé un projet autour d'un financement de 500 mille euros, soit environ 328 millions de francs CFA) dont la finalité est le développement de la filière aquacole dans le Sine-Saloum", a souligné M. Pouye.

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L'intervention s'articule globalement autour de la maitrise des bonnes pratiques durables dans la production et la transformation et cette formation permet aux acteurs de maitriser les bonnes pratiques et, spécifiquement, la biodiversité, a précisé Ousmane Pouye.

Pour Théophile Diouf, point-focal du projet "Naatal Sine-Saloum" à l'ANA, cette activité entre dans le cadre d'une série de 11 sessions de formation à mettre en oeuvre dans les trois régions du pôle territoire centre.

"Nous voulons appuyer les producteurs aquacoles afin de leur permettre de mettre sur le marché des produits salubres, qui pourront être consommés sans aucun danger, sans aucun risque", a-t-il assuré.

"Les autorités sénégalaises, qui veulent faire de l'aquaculture un moteur de croissance économique, ont bien compris que le développement de l'aquaculture est une priorité. Il y a de cela une semaine, grâce à l'appui de la coopération belge, le Plan stratégique de développement de l'aquaculture (PSD/A 2026-2030) a été adopté et validé par l'ensemble des acteurs", a dit Diouf.

Bénéficiaire de cette formation, qui s'est tenue à la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack (CCIAK) Marie Dibor Montey, entrepreneure et productrice qui gère une ferme aquacole "Mbin Joana", à Ngane Alassane, dans la commune de Kaolack, "ces initiatives doivent être démultipliées pour davantage renforcer les capacités des acteurs de cette filière".

"Cette formation nous a permis de disposer d'outils nécessaires pour mener à bien nos activités et de pouvoir contribuer au développement de notre pays et à l'atteinte de la souveraineté alimentaire", a-t-elle fait valoir

De son côté, Aïssatou Sène, productrice aquacole bénéficiaire de la même formation, a soutenu que dans un contexte marqué par des difficultés économiques, l'activité aquacole peut procurer de "réelles sources de revenus et participer à la création d'emplois et de richesse".