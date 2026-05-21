Sénégal: Dagana - Le préfet annonce le déguerpissement des points de vente clandestins de moutons à Richard-Toll

Richard-Toll — Le préfet du département de Dagana (nord), Abdoul Wahab Talla, a annoncé, mercredi, une opération de déguerpissement des points de vente clandestins de moutons installés dans la commune de Richard-Toll, afin de renforcer la sécurité des personnes et des biens.

"Le seul point de vente validé par l'arrêté du gouverneur est le foirail. Tous les autres points de vente clandestins seront déguerpis", a déclaré l'autorité administrative, au terme d'une visite effectuée au foirail de Richard-Toll.

Selon M. Talla, cette visite entre dans le cadre des instructions du gouverneur de la région de Saint-Louis, à la suite de plusieurs signalements faisant état de la prolifération de points de vente non autorisés dans la commune.

Le préfet a regretté le fait que le foirail aménagé par la mairie soit "complètement délaissé, alors qu'il constitue le site officiellement retenu comme principal point de vente de moutons pour la Tabaski.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a souligné que la multiplication des points de vente clandestins représente "un véritable problème de sécurité" durant cette période marquée, le plus souvent, par des cas de vols de bétail et d'agressions.

"Nous ne pouvons pas mobiliser les forces de sécurité au niveau de chaque point de vente clandestin. Le regroupement des vendeurs au foirail permettra de mieux sécuriser les personnes et leurs biens", a-t-il expliqué.

Le préfet a assuré que des mesures seront rapidement prises pour rendre le foirail pleinement fonctionnel.

Il a notamment évoqué les engagements pris par la mairie concernant la réhabilitation du foirail, l'approvisionnement en eau, l'amélioration des toilettes ainsi que l'installation d'un dispositif de sécurité.

M. Talla a précisé que la police a également garanti une présence permanente sur le site, avec des éléments déployés nuit et jour durant toute la période des opérations de Tabaski.

"La Senelec et la SONAGED ont, par ailleurs, promis un accompagnement logistique afin d'assurer le bon fonctionnement du foirail", a indiqué le préfet.

M. Talla a enfin invité la mairie à faciliter l'installation d'un service de restauration accessible aux éleveurs et commerçants présents sur le site.

Le préfet a assuré que toutes les dispositions sont en train d'être prises pour permettre aux éleveurs de travailler dans la tranquillité et la quiétude.