Sénégal: Basketball - Les finales de la Coupe du maire de Dakar auront lieu le 13 juin, au stadium Marius-Ndiaye

Dakar — Les finales en dames et en messieurs de la Coupe du maire de Dakar auront lieu samedi 13 juin, au stadium Marius-Ndiaye (Dakar), annonce un communiqué du responsable des compétitions à la ligue de basketball de Dakar, Papa Abdoulaye Diop.

La finale féminine opposera l'AS Ville de Dakar, double vainqueur de la même compétition, au Dakar Université Club.

Elle sera suivie de la finale masculine, que joueront l'Union sportive de Ouakam et l'AS Ville de Dakar, double vainqueur également de la compétition.

Les finales auront lieu en présence du maire de Dakar, Abass Fall, selon le communiqué.