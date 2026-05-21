Sénégal: Basketball - Les finales de la Coupe du maire de Dakar auront lieu le 13 juin, au stadium Marius-Ndiaye

20 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les finales en dames et en messieurs de la Coupe du maire de Dakar auront lieu samedi 13 juin, au stadium Marius-Ndiaye (Dakar), annonce un communiqué du responsable des compétitions à la ligue de basketball de Dakar, Papa Abdoulaye Diop.

La finale féminine opposera l'AS Ville de Dakar, double vainqueur de la même compétition, au Dakar Université Club.

Elle sera suivie de la finale masculine, que joueront l'Union sportive de Ouakam et l'AS Ville de Dakar, double vainqueur également de la compétition.

Les finales auront lieu en présence du maire de Dakar, Abass Fall, selon le communiqué.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.