L'analyse des résultats des examens de synthèse de l'Institut de Formation des Professeurs d'École (IFPE) invite à une lecture approfondie, à la fois technique et stratégique, des dynamiques actuelles de formation des enseignants et de leurs implications sur la qualité globale du système éducatif.

Les données du niveau A2 montrent, sur 973 candidats, 773 admis soit 79,4 % de réussite contre 20,6 % d'ajournés. Au niveau B1, 164 admis sur 200 donnent un taux de réussite de 82 %, contre 18 % d'échec. À première vue, ces performances peuvent être considérées comme satisfaisantes au regard des standards statistiques classiques de rendement interne. Toutefois, l'analyse fine de la distribution des notes révèle une réalité plus structurelle que conjoncturelle.

En effet, au-delà des taux de réussite, c'est la structure qualitative des performances qui interpelle. Dans les deux niveaux, la majorité des apprenants se concentre autour des moyennes comprises entre 10 et 12 sur 20. Au niveau A2, cette zone médiane représente plus de 52 % des effectifs, tandis qu'au niveau B1 elle atteint environ 58,5 %. À l'inverse, les performances d'excellence restent marginales, avec des taux cumulés de notes élevées (14 à 16) généralement inférieurs à 10 % selon les niveaux.

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Cette configuration statistique met en évidence un phénomène récurrent dans plusieurs systèmes de formation initiale des enseignants : la prédominance de la validation sur la performance, et parfois même la substitution progressive de l'objectif d'excellence par celui de la simple conformité académique.

Dans le cas spécifique de l'IFPE, cette tendance doit être analysée à la lumière des représentations sociales de la formation. Une partie des apprenants semble en effet inscrire leur parcours dans une logique de sécurisation de l'emploi, considérant l'entrée à l'institut comme une quasi-garantie d'intégration à la fonction publique.

Cette perception, lorsqu'elle n'est pas corrigée par un encadrement pédagogique fort et une culture institutionnelle exigeante, peut induire une baisse progressive de l'investissement académique, et donc une stagnation des performances autour du seuil de validation.

Or, du point de vue des politiques éducatives, cette situation pose un enjeu majeur de cohérence systémique. On ne peut durablement viser l'amélioration de la qualité des apprentissages dans l'enseignement primaire si, en amont, la formation des enseignants tolère ou normalise une culture de la moyenne. La qualité d'un système éducatif est structurellement dépendante de la qualité de ses enseignants, et celle-ci se construit dès la formation initiale.

Il en résulte une responsabilité partagée entre plusieurs niveaux d'intervention : les institutions de formation, les encadreurs pédagogiques et les apprenants eux-mêmes. D'un côté, les dispositifs de formation doivent être suffisamment exigeants, structurés et orientés vers la performance réelle des compétences professionnelles.

De l'autre, les apprenants doivent être progressivement rééduqués à une culture de l'effort, du dépassement de soi et de la rigueur académique, loin de toute logique de validation automatique.

En tant que planificateur, il apparaît nécessaire de renforcer les mécanismes d'assurance qualité interne dans les institutions de formation des enseignants, notamment à travers des évaluations plus discriminantes, un suivi pédagogique individualisé et une meilleure articulation entre formation théorique, pratique de classe et évaluation des compétences professionnelles.

Ces résultats doivent donc être interprétés non comme une simple photographie statistique, mais comme un signal d'alerte systémique. Ils rappellent que la massification de la formation des enseignants, sans une exigence parallèle de qualité, peut produire des cohortes de diplômés certes admissibles administrativement, mais insuffisamment outillés pour répondre aux défis pédagogiques contemporains.

En définitive, la question centrale reste celle-ci : voulons-nous former des enseignants simplement "admis", ou des enseignants réellement compétents, porteurs de transformation pédagogique et sociale ? C'est de la réponse à cette interrogation que dépend, en grande partie, l'avenir qualitatif de nos systèmes éducatifs.

Eugène-Boris ELIBIYO

Conseiller en politiques éducatives,

Planificateur des systèmes éducatifs.