Gabon: Nyanga - Une province gabonaise en pleine mutation infrastructurelles

La province de la Nyanga, au sud-ouest du Gabon, vit depuis plusieurs mois une phase d'accélération de son développement. Portés par l'impulsion des autorités nationales, les chantiers se multiplient et redessinent peu à peu le territoire : routes, équipements administratifs, infrastructures sportives, énergétiques et industrielles convergent vers un même objectif, désenclaver la province et ancrer sa modernisation.

Cette dynamique prolonge les actions lancées durant la transition et s'inscrit désormais dans le Plan National de Croissance et de Développement (PNCD), sous l'impulsion du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Des infrastructures déjà opérationnelles

À Tchibanga, plusieurs projets sont déjà livrés. La caserne des sapeurs-pompiers et les nouveaux plateaux sportifs sont en service, renforçant l'offre publique pour la jeunesse. Le pont sur le fleuve Mugouti, emporté en 2023, a été reconstruit et rouvert à la circulation, rétablissant les liaisons dans la zone.

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À Mayumba, l'avancement est tout aussi visible. Les plateaux sportifs arrivent en phase finale, les logements administratifs sont achevés et la centrale à gaz fonctionne déjà. Ces réalisations s'accompagnent des travaux en cours sur la ligne électrique Mayumba-Tchibanga, destinée à sécuriser l'alimentation énergétique de l'ensemble de la province.

Des chantiers structurants en cours

Tchibanga concentre plusieurs projets en chantier : marché moderne, gare routière, guichet unique, mairie, aéroport, villas administratives et logements pour les forces de sécurité. L'ensemble vise à renforcer l'organisation urbaine et administrative de la capitale provinciale.

Le réseau routier, moteur du désenclavement

Les routes constituent l'un des leviers principaux de transformation. Les axes Ndendé-Tchibanga (88 km) et Tchibanga-Mayumba (105 km), confiés à China Overseas Engineering Group Co., Ltd., représentent un enjeu stratégique pour la mobilité et l'économie locale. La route Ndendé-Tchibanga, en particulier, ouvrira davantage la Nyanga vers la province de la Ngounié et stimulera les échanges interprovinciaux.

Une économie en mutation

Au-delà des infrastructures, la province voit son tissu économique évoluer. La relance de la marbrerie de Doussier Gousou permet de valoriser le marbre local grâce à une unité de transformation sur place.

À Mayumba, le futur port en eau profonde est pensé comme un hub logistique d'envergure nationale.

Dans le secteur minier, l'accord signé le 15 mai 2026 entre l'État et Havilah Mining Gabon marque une étape clé pour le gisement de fer de Milingui. Avec des réserves estimées à 500 millions de tonnes, le site devrait entrer en production en novembre 2026. La première phase prévoit l'export de 35 millions de tonnes et la création d'environ 530 emplois directs et 1 100 emplois indirects.

Une province en pleine transformation

Entre réalisations livrées, chantiers en cours et projets structurants, la Nyanga s'affirme comme un pôle émergent du développement national. La dynamique visible à Tchibanga et Mayumba gagne progressivement d'autres localités.

Dans le département de la Douigny, à Moabi, la construction d'un plateau sportif et la réfection d'écoles publiques illustrent cette extension des investissements publics.

La province s'affirme ainsi comme un territoire en mutation, où investissements publics et privés se rejoignent pour bâtir une Nyanga plus connectée, productive et durablement intégrée à l'économie du pays.