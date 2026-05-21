Afrique: Maintien de la paix - La France salue à Rabat le rôle clé du Maroc sur le continent

À l'occasion de la 2e Conférence ministérielle sur le maintien de la paix en environnement francophone, tenue mercredi à Rabat, la France a salué le rôle stratégique du Maroc dans les opérations de paix et la stabilité du continent africain. Une reconnaissance de haut niveau exprimée par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a qualifié le Maroc de « partenaire majeur » en Afrique en matière de maintien de la paix.

Dans son allocution d'ouverture, le chef de la diplomatie française a mis en avant l'engagement constant du Royaume du Maroc en faveur de la stabilité, du développement et de la prospérité sur le continent, saluant les nombreuses initiatives portées par Rabat dans les domaines sécuritaire et diplomatique.

Cette déclaration intervient dans un contexte international marqué par une remise en question croissante des mécanismes traditionnels de gestion des conflits, alors que plusieurs foyers de tension persistent en Afrique et au Moyen-Orient. Pour Paris, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies demeurent ainsi « indispensables », malgré les critiques récurrentes visant leur efficacité ou leurs limites opérationnelles.

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Jean-Noël Barrot a insisté sur le rôle concret des Casques bleus dans les zones de crise, soulignant qu'ils contribuent à contenir les menaces sécuritaires, prévenir l'escalade des violences et protéger les populations civiles. Selon lui, ces opérations permettent également de favoriser le retour progressif de l'autorité étatique dans les territoires fragilisés, tout en préparant les conditions d'une paix durable grâce au travail conjoint des agences et programmes des Nations Unies.

Le ministre français a également rappelé que plusieurs études démontrent l'impact positif des missions onusiennes sur la réduction des violences et la préservation des droits humains, estimant que les attentes à l'égard des opérations de paix restent considérables, notamment en matière de protection des civils, d'acheminement de l'aide humanitaire, de désarmement ou encore de soutien aux processus politiques.

À quelques jours de la Journée internationale des Casques bleus, célébrée chaque 29 mai, le responsable français a rendu hommage aux soldats de la paix ainsi qu'aux personnels des Nations Unies déployés à travers le monde, saluant particulièrement la mémoire de ceux ayant perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions.

Face à l'évolution des menaces contemporaines, Jean-Noël Barrot a plaidé pour une modernisation des opérations de maintien de la paix, estimant nécessaire de les adapter aux nouveaux défis sécuritaires, notamment les drones, les campagnes de désinformation et les menaces hybrides.

Il a également insisté sur l'importance d'un modèle plus « agile », fondé sur des partenariats renforcés avec les pays africains et l'espace francophone. Le ministre français a enfin mis en avant la nécessité d'accroître la participation des femmes dans les opérations de paix, considérant qu'aucune paix durable ne peut être construite sans un processus véritablement inclusif.