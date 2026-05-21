Congo-Brazzaville: Métrologie - Un outil de compétitivité économique, selon le gouvernement

L'humanité a célébré, le 20 mai, la Journée mondiale de la métrologie. Au Congo, le gouvernement, par le biais du ministre du Développement industriel, des Zones économiques spéciales (ZES) et de la Promotion du secteur privé, Michel Djombo, a publié un message spécial dans lequel il appelle à saisir la balle au bond pour faire de la métrologie un outil de souveraineté et de transformation industrielle.

L'édition 2026 la Journée mondiale de la métrologie s'est tenue sur le thème « La métrologie pour renforcer la confiance dans l'élaboration des politiques ». Dans le message du gouvernement, le ministre Michel Djombo a souligné que la métrologie est présente dans tous les secteurs stratégiques de la vie nationale. Parmi ces secteurs majeurs, l'on retient ceux de l'industrie; des hydrocarbures; de l'énergie ; de la santé ; de l'agriculture ; des infrastructures ; des télécommunications ; de l'environnement et des échanges commerciaux.

La métrologie, a affirmé le ministre, met en lumière l'importance des mesures fiables dans la prise de décisions publiques efficaces, transparentes et durables. Elle garantit la précision des données, la qualité des produits, la sécurité de la population, l'équité dans les transactions commerciales, et constitue un socle de confiance entre l'Etat, les citoyens et les partenaires économiques.

« Dans les secteurs de l'énergie, du commerce, des hydrocarbures ou encore des services, des instruments de mesure fiables garantissent l'équité, sécurisent les recettes publiques et renforcent la confiance dans les institutions. Elle accompagne les politiques liées à la transition énergétique, à la santé publique, à la sécurité alimentaire et à la protection de notre environnement », a expliqué Michel Djombo.

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Opportunité économique, a renchéri le ministre, la métrologie doit être considérée comme « un véritable outil de souveraineté, de compétitivité économique et de transformation industrielle au service du de l'accélération de la marche vers le développement de notre nation ».

Il a souligné, par ailleurs, que cette célébration constitue un moment de réflexion collective sur l'importance stratégique de la métrologie dans la gouvernance des Etats, le développement économique, l'innovation technologique, ainsi que la protection des consommateurs.