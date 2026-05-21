Togo: Les autorités démentent une rumeur sur la présence d'un lion dans une commune de Lomé

Au Togo, y a-t-il un lion en divagation dans une commune de Lomé ? C'est la rumeur qui circulait depuis plusieurs jours et qui a affolé les réseaux sociaux. Rien ne l'atteste à ce stade, répondent les autorités togolaises. Dans un communiqué conjoint publié mardi 19 mai par deux ministères, elles affirment que les investigations menées n'ont pour l'instant pas établi d'élément probant. Elles appellent la population au calme et tentent de trouver d'où est partie ce qui semble être une infox.

La rumeur circulait depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux : un lion blessé aurait été aperçu à Klobatèmé, dans la commune de Golfe 1, à Lomé. Cette rumeur était accompagnée d'un texte, présenté comme officiel, faisant état de la présence de l'animal échappé de son enclos, et promettant une récompense pour sa capture. Les autorités du Togo ont démenti l'authenticité du document, tout en procédant aux vérifications sur l'éventuelle présence du fauve dans cette zone.

D'apres un communiqué, vrai, celui-ci, publié mardi 19 mai par deux ministères, le ministère de la Sécurité et celui de l'Evironnement, des agents des eaux et forêts ont été mobilisés pour des opérations de ratissage. Des prélèvements ont été effectués. À ce jour, il n'y a pas de trace d'un éventuel fauve en divagation. Aucun élément matériel ne confirme sa présence dans la zone, et aucune trace, non plus, de matière organique animale pouvant étayer les informations diffusées en ligne.

Les investigations se poursuivent, affirment les ministères, qui tentent désormais de trouver l'origine de la rumeur. Ils rappellent que la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public expose leurs auteurs à des poursuites, et appellent la population au calme et à la vigilance. Selon le communiqué, plusieurs personnes sont entendues pour faire la lumière sur cette affaire.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres